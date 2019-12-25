Суд полностью оправдал экс-директора новосибирского планетария

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Суд полностью оправдал бывшего директора новосибирского планетария Сергея Масликова. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями.

Октябрьский районный суд Новосибирска оправдал Масликова по всем эпизодам обвинения, сообщила Тайге.инфо его адвокат Елена Добрицкая. Суд продолжает чтение приговора 25 декабря.

«[Суд] разъясняет право на реабилитацию. Полная победа», — добавила Добрицкая.

Директора новосибирского планетария Сергея Масликова арестовали 5 февраля 2018 года по обвинению в получении взятки на сумму 195 тыс. рублей и отправлен в СИЗО. В его поддержку выступили представители десятков образовательных и научных учреждений, космонавты, ученые, депутаты, руководители российских планетариев, лично знавшие Масликова. Петиция в защиту ученого набрала 10 тыс. голосов.

На Масликова сначала завели дело по ст. 290 УК (взятка) и по п. «в» ч. 3 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств). В материалах фигурировала сумма около 700 тыс. рублей. Затем обвинения переквалифицировали на ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Взятками следствие посчитало деньги, полученные от сдачи в аренду имущества планетария, в том числе, кинокамеры. После двух месяцев в СИЗО и четырех месяцев домашнего ареста следователи изменили обвинение на злоупотребление должностными полномочиями, а Сергей Масликов вышел на свободу с подпиской о невыезде. Позже следствие вернулось к более жесткой формулировке со взятками — в таком виде дело и поступило в суд в феврале 2019 года.

Новый планетарий построили в Новосибирске в 2011 году. Сергей Масликов руководил учреждением со времени его создания. В сентябре 2018 года он уволился, не дожидаясь окончания расследования. После этого Масликов стал автором Тайги.инфо. В частности, он написал инструкцию для попавших в СИЗО и их родных.

Источник: tayga.info