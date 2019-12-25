25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Суд полностью оправдал экс-директора новосибирского планетария

16:00 25.12.2019 Фото: © .facebook.com. Сергей Масликов
0

Сергея Масликова судили по нескольким статьям, следователи посчитали взяткой деньги от сдачу в аренду имущества планетария.

Суд полностью оправдал экс директора новосибирского планетария
© .facebook.com. Сергей Масликов

Суд полностью оправдал бывшего директора новосибирского планетария Сергея Масликова. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями.
Октябрьский районный суд Новосибирска оправдал Масликова по всем эпизодам обвинения, сообщила Тайге.инфо его адвокат Елена Добрицкая. Суд продолжает чтение приговора 25 декабря.

«[Суд] разъясняет право на реабилитацию. Полная победа», — добавила Добрицкая.

Директора новосибирского планетария Сергея Масликова арестовали 5 февраля 2018 года по обвинению в получении взятки на сумму 195 тыс. рублей и отправлен в СИЗО. В его поддержку выступили представители десятков образовательных и научных учреждений, космонавты, ученые, депутаты, руководители российских планетариев, лично знавшие Масликова. Петиция в защиту ученого набрала 10 тыс. голосов.

На Масликова сначала завели дело по ст. 290 УК (взятка) и по п. «в» ч. 3 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств). В материалах фигурировала сумма около 700 тыс. рублей. Затем обвинения переквалифицировали на ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Взятками следствие посчитало деньги, полученные от сдачи в аренду имущества планетария, в том числе, кинокамеры. После двух месяцев в СИЗО и четырех месяцев домашнего ареста следователи изменили обвинение на злоупотребление должностными полномочиями, а Сергей Масликов вышел на свободу с подпиской о невыезде. Позже следствие вернулось к более жесткой формулировке со взятками — в таком виде дело и поступило в суд в феврале 2019 года.

Новый планетарий построили в Новосибирске в 2011 году. Сергей Масликов руководил учреждением со времени его создания. В сентябре 2018 года он уволился, не дожидаясь окончания расследования. После этого Масликов стал автором Тайги.инфо. В частности, он написал инструкцию для попавших в СИЗО и их родных.

Источник: tayga.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бывали в Новосибирском планетарии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неожиданная просьба к пассажирам появилась в новых билетах РЖД
16:45 25-12-2019
Неожиданная просьба к пассажирам появилась в новых билетах РЖД
БердскЧиновники: В отличии от Новосибирска нет транспортного коллапса в Бердске
16:30 25-12-2019
Чиновники: В отличии от Новосибирска нет транспортного коллапса в Бердске
Бердск"Обидно до слез, а им даже не стыдно": Вывалили снег под забор после чистки дорог одинокой пенсионерке коммунальщики Бердска 2
16:15 25-12-2019
Суд полностью оправдал экс-директора новосибирского планетария
16:00 25-12-2019
Суд полностью оправдал экс-директора новосибирского планетария
Юная девушка впала в кому после установки грудных имплантов
15:45 25-12-2019
Юная девушка впала в кому после установки грудных имплантов
Как организовать медицинское обслуживание сотрудников: основные способы
15:45 25-12-2019
Как организовать медицинское обслуживание сотрудников: основные способы
Жёсткую посадку совершил вертолет Ми-8 в Красноярском крае
15:45 25-12-2019
Жёсткую посадку совершил вертолет Ми-8 в Красноярском крае
Виза Стартап в Великобританию
15:40 25-12-2019
Виза Стартап в Великобританию
БердскРоспотребнадзор проверит воздух рядом с заводом «Кристалл» бердского бизнесмена Виктора Голубева в Искитиме 1
15:30 25-12-2019
Роспотребнадзор проверит воздух рядом с заводом «Кристалл» бердского бизнесмена Виктора Голубева в Искитиме
Опубликованы результаты итогового сочинения: не зачет получили 2 % выпускников
15:30 25-12-2019
Опубликованы результаты итогового сочинения: не зачет получили 2 % выпускников