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Как расторгнуть договор дарения квартиры

15:02 25.12.2019 Фото: pxhere.com
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Плохие взаимоотношения между дарителем и одаряемым, отсутствие заботы, не являются основанием для отмены дарения, поскольку перечень оснований исчерпывающий.

Как расторгнуть договор дарения квартиры

Даритель вправе отменить дарение квартиры, если одаряемый совершил покушение на его жизнь

Возможно ли расторжение договора дарения квартиры, если одаряемый не исполнил обязательство по приобретению жилого помещения меньшей площади?

В соответствии со статьей 572 Гражданского кодекса Российской Федерации под договором дарения понимается безвозмездная передача вещи в собственность другому лицу (одаряемому), в том числе жилого помещения (квартиры). Безвозмездность означает, что одаряемый взамен не передает за квартиру деньги, не выполняет работы, не оказывает услуг, рассказали «Курьер.Среда.Бердск» юристы центра правовой помощи Кирипиков и Партнеры.

Если будет установлено, что взамен квартиры одаряемый передал деньги, то это не может считаться дарением. Например, если решив совершить сделку купли-продажи, стороны оформляют как дарение, то в случае судебного спора при наличии доказательств передачи денег за квартиру (или доказательств наличия такой обязанности) сделка будет квалифицирована как купля-продажа.

Основания для отмены договора дарения жилого помещения

Гражданское законодательство позволяет дарителю отказаться от исполнения договора дарения (в данном случае речь идет о ситуации, когда квартира еще не передана), если после заключения имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня жизни.

Даритель также вправе отменить дарение квартиры, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.

Право отменить дарение, если даритель переживет одаряемого

У дарителя также имеется право отменить дарение, если даритель переживет одаряемого. Верховный суд Российской Федерации, разрешая спор об отмене дарения, указал, что закон предусматривает возможность для дарителя отменить дарение без судебного решения на основании факта смерти одаряемого.

Иные обстоятельства (к примеру, плохие взаимоотношения между дарителем и одаряемым, отсутствие заботы) не являются основанием для отмены дарения, поскольку перечень оснований исчерпывающий. С учетом этого неисполнение обязательства по приобретению помещения меньшей площади не может служить основанием для расторжения договора дарения.

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