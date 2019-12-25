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Образование / Общество

Школьница из Самары получает прибыль с проектом азотных коктейлей и крио-шоу

15:19 25.12.2019 Фото: pxhere.com
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С каждым годом людей, принявших решение открыть собственное дело, становится все больше. Не может не радовать, что уже школьники не только проявляют интерес к предпринимательской деятельности, но успешно реализуют проекты.

Школьница из Самары получает прибыль с проектом азотных коктейлей и крио шоу

Не может не радовать, что уже школьники не только проявляют интерес к предпринимательской деятельности, но успешно реализуют проекты

В Москве 23 декабря состоялось подведение итогов онлайн-этапа Международного конкурса для школьников «Мой первый бизнес» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В конкурсе приняли участие более 700 тысяч школьников из 85 регионов и десятков стран. Школьница из Самары Алина Бабенкова вошла в десятку лучших, заняв призовое место с проектом азотных коктейлей и крио-шоу в Самаре. Эксперты оценили экономический эффект проекта, который девушка со своими единомышленниками уже успешно реализует в Самаре и получает прибыль.

Конкурс «Мой первый бизнес» нацелен на развитие предпринимательских навыков среди школьников 5−11 классов. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с уже готовым проектом.

В рамках онлайн-этапа каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько направлений, выполнить задания от известных блогеров и презентовать свою идею или бизнес-проект. В этом году для успешного прохождения онлайн-заданий конкурса школьникам необходимо было подойти к решению задач более креативно, предложить наиболее интересное решение.

Кстати, Самарская область по количеству поданных заявок на конкурс «Мой первый бизнес» вошла в десятку лидеров. И это вполне закономерно — в регионе уделяется отдельное внимание поддержке молодого поколения в развитии предпринимательства. Успешное развитие многих бизнес-проектов — это в том числе результат работы регионального правительства, которое оказывает предпринимателям и инвесторам всестороннюю поддержку. В режиме «одного окна» услуги бизнесу и сопровождение проектов предлагает Агентство по привлечению инвестиций.

— Поддержка предпринимательской деятельности и бизнес-идей молодых людей — одна из наших приоритетных задач работы, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — С каждым годом людей, принявших решение открыть собственное дело, становится все больше. Не может не радовать, что уже школьники не только проявляют интерес к предпринимательской деятельности, но успешно реализуют проекты. Это значит, что деловой климат в Самарской области в целом способствуют развитию малого и среднего предпринимательства.

Кстати

В Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области идет бесплатный образовательный проект по обучению студентов колледжей и вузов основам предпринимательства. «Почему бизнес?» — это название объединило серию занятий обучающей и информационной направленности.

Источник: РГ

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