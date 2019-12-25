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Образование / Общество

Создадут 30 новых алфавитов в России

15:12 25.12.2019 Фото: pxhere.com
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2020 и 2021 годы — годы создания новых 25-30 алфавитов, — говорит председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Алфавиты для народов, у которых пока нет письменности, станут одним из самых громких достижений Года нематериального культурного наследия.

Годом народного искусства и нематериального культурного наследия станет 2022 год. Таков один из итогов Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

— Победу нематериального наследия покажут 2020 и 2021 годы — годы создания новых 25-30 алфавитов, — говорит председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. — У нас ведь живут 36 народов без своей письменности. Там, где осталось три — девять языковых семей, им придется присоединиться к письму народа по выбору. Для тех, чья численность выходит за 1000 человек, создается письменность на их языках.

Гильмутдинов заметил, что речь идет о редких народах Сибири, Дальнего Востока и Дагестана. Так же продолжится работа по сохранению 18 языков, которые находятся на грани исчезновения, и 14 языков, которые переживают кризис невостребованности. Для них созданы 9 учебников и разрабатываются 16 учебных программ. Промежуточной победой на пути сохранения и развития народного искусства станут I Народные игры СНГ, которые в 2020 году примет Казань. Но алфавиты для народов, у которых пока нет письменности, станут одним из самых громких достижений Года нематериального культурного наследия.

Источник: РГ

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