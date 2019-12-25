Опубликованы результаты итогового сочинения: не зачет получили 2 % выпускников

Самым популярным направлением тем в этом году стала «Надежда и отчаяние», ее выбрали 39 процентов ребят. На втором месте — «Добро и зло» (24 процента), «Он и она» (23 процента), «Гордость и смирение». И на 3 месте направление «Война и мир» — к 150-летию великой книги», всего два процента одиннадцатиклассников решили посвятить свою работу творчеству Толстого.

В Рособрнадзоре подчеркивают: результаты сочинения вузы могут учитывать при зачислении абитуриентов

Рособрнадзор опубликовал результаты итогового сочинения. В этом году его написали почти 674 тысячи выпускников: 98 процентов из них справились и получили «зачет». То есть, «заработали» допуск к ЕГЭ.

Самым популярным направлением тем в этом году стала «Надежда и отчаяние», ее выбрали 39 процентов ребят. На втором месте — «Добро и зло» (24 процента), «Он и она» (23 процента), «Гордость и смирение» (12 процентов). А вот направление «Война и мир» — к 150-летию великой книги» оказалось последним: всего два процента одиннадцатиклассников решили посвятить свою работу творчеству Толстого.

Также в этом году 11,5 тыс. выпускников с ограниченными возможностями здоровья писали изложение. «Зачет» получили примерно 98 процентов из них.

В Рособрнадзоре подчеркивают: результаты сочинения вузы могут учитывать при зачислении абитуриентов. Как индивидуальное достижение при поступлении в университет оно действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания.

Выпускники, получившие «незачет» или пропустившие сочинение, смогут попробовать свои силы в дополнительные сроки — 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Источник: РГ