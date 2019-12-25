Как выбрать хорошего риелтора

На что обратить внимание при продаже или покупке квартиры, знает только хороший риелтор. Выбрать его иногда труднее, чем саму недвижимость. Но скоро отличить плохого риелтора от хорошего станет проще. Минтруд разработал профессиональный стандарт «Специалист по операциям с недвижимостью», где оговорено, что должен знать и уметь такой работник.

Не было такой профессии

«С жалобами на риелторов к нам обращаются не то чтобы часто, но регулярно, — говорит сопредседатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов. — Жалуются обычно на их низкую компетентность, особенно в юридических нюансах. Сделка с недвижимостью — одна из самых дорогостоящих в жизни человека. Но многие пытаются экономить: ищут риелтора, который берет плату поменьше, или вообще обходятся без него. В результате из-за нехватки документов, ошибок в них, особенно при оформлении ипотеки в банке, сделка может затянуться, а покупатель — уйти к другому продавцу».

«Несмотря на то, что рынок недвижимости в России существует уже около 30 лет, профессии «риелтор» официально не существовало до сих пор, не было каких-либо документов, в которых четко формулировались бы единые требования к специалистам, осуществляющим риелторскую деятельность», — говорит руководитель юридической службы «ИНКОМ-Недвижимость» Светлана Краснова.

Что умеет профи?

В профстандарте указано, что риелтору достаточно иметь среднее образование или же окончить бакалавриат, а затем каждые два года проходить программы повышения квалификации. Он должен уметь делать маркетинговые исследования рынка жилья, консультировать клиента по местоположению и доступу, типу и размеру, стоимости жилья, а также по стоимости его содержания (имеются в виду коммунальные платежи, налоги и пр.). Такой специалист умеет читать технические паспорта, кадастровые планы и справки, чертежи, поэтажные планы и экспликации объектов недвижимости. Также он может проконсультировать клиента, например, о затратах на осуществление сделки и регистрацию прав и обременений. Подчеркивается, что риелтор должен соблюдать и этические нормы. Скажем, не разглашать третьим лицам условия сделки, не скрывать реальную стоимость объекта или недостатки жилья. Также он обязан не клеветать на конкурентов и не дискредитировать коллег. «Стандарт — это минимальные требования к профессиональным качествам специалистов», — говорит Арсен Унанян, президент НП «Российская гильдия риелторов».

Тяни билет!

Выучиться на риелтора можно на каких-либо курсах, вузов, где учат на таких специалистов, сейчас нет. Однако уже через несколько месяцев многим риелторам придется сдавать экзамены в центрах оценки квалификации. Успешно сдавших будут включать в специальный реестр, через который клиенты смогут «пробить» своего риелтора, чтобы убедиться в его профессионализме. Сейчас существует похожая система сертификации компаний и специалистов рынка недвижимости, зарегистрированная РГР еще в 2002 году. Проверить, включен ли в нее ваш риелтор или агентство недвижимости, можно на сайте reestr.rgr.ru.

Побольше конкретики

Как клиенту самому проверить компетентность риелтора? «Профессионализм можно оценить по тому, как риелтор общается, строит разговор, способен ли доносить информацию удобным именно вам способом, — говорит ведущий эксперт офиса МИЭЛЬ «Сущевский» Евгений Коноплёв. — Профессионал расспросит о документах на квартиру и о ее истории, если вы собираетесь привлекать его к продаже. А если собираетесь покупать, выяснит мотивацию. Риелтор — это не врач, у которого есть право не погружать пациента в детали и хмуриться в ответ на расспросы».

«Подводных камней» в сделке с недвижимостью может оказаться очень много, отмечает директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Михаил Куликов. Необходимо собрать информацию о переходах прав собственности, о проведении приватизации. Проверяется, не было ли среди участников сделок людей, состоявших на учете в психдиспансере, учитывались ли интересы наследников… «Если деятельность риелтора направлена на то, чтобы прояснить все подобные моменты и обезопасить покупателя, то это характеризует его как высококвалифицированного специалиста», — считает Куликов.

«Интересуйтесь не столько образованием, сколько опытом риелтора, — советует Койтов. — Спросите, не было ли мутных историй в его практике. Если он станет спокойно рассказывать про конкретный случай, допустим, как проверяли квартиру, а потом порекомендовали отказаться от покупки — это одно. А если задумается, начнет фантазировать, уходить от подробностей — с ним связываться не стоит. Спросите, что будет, если окажется, что в покупаемой квартире прописан ребенок? Если отмахнется: да не бойтесь, потом подадим в суд, все решим — это плохой знак. Если объяснит, что перед сделкой нужно запросить справку по такой-то форме, проверить такие-то выписки, документы, то ему можно доверять». Кроме того, не стесняйтесь вписывать в договор с риелтором свои ожидания от его работы. Иначе после покупки сомнительного, как выяснится позже, жилья риелтор сошлется на «лаконичный» договор с клиентом: мол, я обязался только найти продавца, а проверять документы на квартиру не брался.

Ну и, конечно, пользуйтесь рекомендациями друзей, «сарафанным радио». «Найдите профиль риелтора в соцсетях, посмотрите, чем он живет, рассказывает ли о работе, — советует Коноплёв. — Профессионалы давно поняли, что страница в соцсетях — это «расширенная визитка», и по ней вы быстро поймете, что это за эксперт».

Источник: РГ