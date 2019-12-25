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«Обидно до слез, а им даже не стыдно»: Вывалили снег под забор после чистки дорог одинокой пенсионерке коммунальщики Бердска

16:15 25.12.2019, Марина Волкова Фото: Галины Первушиной
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Бердчанка плачет — ей помогать некому. Она недоумевает — кто дал право захламлять ею расчищенную территорию. Вице-мэр города Владимир Захаров констатировал: территория от дороги до забора принадлежит муниципалитету.

Обидно до слез, а им даже не стыдно: Вывалили снег под забор после чистки дорог одинокой пенсионерке коммунальщики Бердска
Пенсионерка своими силами чистит проход к дому. Но коммунальщики завалили его снегом

С криком о помощи обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пенсионерка из Бердска Галина Первушина сегодня, 25 декабря. По ее мнению, коммунальщики Бердска по-хамски, высыпая счищенный снег с дорог под ворота ее забора.

Пенсионерка живет на улице Нахимова. Это улица с оживленным автомобильным движением, по ней ходит пассажирская маршрутка №510. На протяжении всей зимы из-за снегопадов улица становится уже, практически однополосной, считает Галина Ивановна. И очень опасной и для пешеходов, пассажиров маршрутки, автотранспорта, а особенно для детей, которе в темное время дня идут в школу.

— И вот тут-то начинается проблема, которая напрямую касается меня — жителя частного сектора. Снег при уборке улицы не вывозится, а просто сдвигается на расчищенную придомовую территорию. Кто дал им право захламлять лично мною расчищенную территорию? Почему начальство не проверяет работу своих трактористов? Не было жалоб? Так будут. Сегодня первая. 24 декабря дорожно-уборочная служба дошла до беспредельного хамства: снег не только сдвинули на мою расчищенную территорию, а с помощью техники весь снег перебросили почти ко мне под ворота. Вот разве так можно? Что я, одинокая пожилая женщина должна делать в этом случае? Куда убирать этот снег — опять на дорогу? Обидно до слез, а им даже не стыдно. Я, всю жизнь платившая налоги, вправе ожидать от государства и коммунальных служб хоть какой-то помощи, но я прошу всего лишь Владимира Захарова и его сотоварищей не гадить под моими воротами, — высказалась в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Галина Первушина.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, к кому взывала пенсионерка, сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что таковы правила очистки дорог от снега. Техника сгребает снег в правую сторону.

— Та территория, которая находится между дорогой и домом, является городской. Мы очень хорошо почистили улицу Нахимова 23 декабря. Ширина соответствует всем стандартам, работал роторный снегоочиститель и спецтехника. В том числе, расчистили тротуары. Повторюсь, территория от бортового камня до забора — муниципальная. Это проблема частного сектора, который выходит на проезжую часть. Это ул. Космическая, Красноармейская, Красная Сибирь, Маяковского. Когда идет техника, то отвал идет в правую сторону. Техника убирает улицу, если нужен проезд к дому на муниципальной территории, то человеку придется самостоятельно очищать его. Я не гажу, а выполняю свои должностные полномочия, — прокомментировал обращение одинокой бердчанки.

При этом он отметил, что улицу Нахимова начали активнее очищать от снега и это нужно «пережить». Кроме того, собранный в кучки снег коммунальщики обязательно вывезут на снегоотвал. Однако это не возможно после каждого прохождения техники по дорогам Бердска.

Обидно до слез, а им даже не стыдно: Вывалили снег под забор после чистки дорог одинокой пенсионерке коммунальщики Бердска
Обидно до слез, а им даже не стыдно: Вывалили снег под забор после чистки дорог одинокой пенсионерке коммунальщики Бердска
Обидно до слез, а им даже не стыдно: Вывалили снег под забор после чистки дорог одинокой пенсионерке коммунальщики Бердска
Обидно до слез, а им даже не стыдно: Вывалили снег под забор после чистки дорог одинокой пенсионерке коммунальщики Бердска
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От редакции

Справедливо?

назарик, 25 декабря 2019 16:37
Ну это свинство, конечно... Ладно, когда отвал, а зачем еще снега ссыпали? Если это муниципальная территория, то пусть муниципалитет и чистит ее, или можно не чистить? Люди же живут там, содержат подъезд к мусорному контейнеру... А так это отговорка - моя хата с краю, ничего не знаю... Снег сразу вывозить надо, а не складировать его у жителей частного сектора
Аноним, 25 декабря 2019 16:42
пусть не сочиняет снег вывозится

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