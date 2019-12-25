Признаки смерти человека: как понять, что человек умирает?

Причины смерти бывают разные. Одни являются естественными, такие как болезнь или пожилой возраст, другие выступают следствием несчастного случая или действий криминального характера

Смерть – очередная биологическая фаза в стадии жизненного цикла человека. Отнеситесь к смерти как к следующему этапу новой жизни, но уже не тела, а души.

Многие люди стараются избегать разговоров на тему смерти. Это зависит от специфики данной темы. С эстетической точки зрения некультурно рассуждать о чьей-либо смерти. Но если рассматривать этот вопрос с помощью научного или медицинского подхода, то можно узнать множество фактов, которые помогут справиться с утратой в трудную минуту.

Причины смерти бывают разные. Одни являются естественными, такие как болезнь или пожилой возраст, другие выступают следствием несчастного случая или действий криминального характера. И если смерть, наступившая в результате несчастного случая или действий криминального характера, уносит жизнь практически сразу, то в первом варианте она наступает медленно, постепенно. Понять, что человека скоро не станет, поможет его поведение. Правда, в некоторых случаях, эти же признаки схожи с теми, которые человек подает во время тяжелой болезни. Но это не значит, что он скоро покинет мир живых, ведь надежда на лучший исход всегда должна теплиться внутри.

Признак № 1 – отсутствие голода и жажды

Приближение смерти к человеку сделает его малоактивным в физических действиях. Вследствие чего он перестанет потреблять достаточный объем пищи. Аппетит того, кто умирает, снижается до минимума. Умирающий человек не будет испытывать жажду. Чтобы поддержать необходимый уровень жизнедеятельности такого пациента и сохранить нормальный водно-щелочной баланс внутри организма, можно подавать лед. Некоторые замораживают фруктовые или овощные соки, чтобы человек получал витамины и минералы. За несколько дней до наступления смерти больной перестает есть и пить что-либо вообще. Тот, кто ухаживает за таким человеком, должен смазывать пересыхающие от голода и жажды губы, избегая появления на них трещин.

Отсутствие потребности в утолении голода и жажды умирающим человеком, ведение им полноценного образа жизни, сказывается на продолжительности его сна. В течение нескольких месяцев перед наступлением смерти больной может спать практически сутками. Это связано с тем, что процессы метаболизма внутри организма снижаются до минимума, энергии на совершение простых действий перестает хватать, и чтобы восполнить недостающие ресурсы, требуется больше времени на сон. Постарайтесь обеспечить такому человеку комфортные условия для сна. Необходимо периодически делать массаж умирающему пациенту, не допуская тем самым появление пролежней.

Признак № 2 – замедление всех внутренних процессов организма

Близким и родственникам умирающего человека следует помнить, что больной будет уставать от длительного общения или пребывания рядом. Это вовсе не означает, что больной не хочет никого видеть перед смертью. Данный фактор обусловлен биологической причиной отсутствия энергии у такого человека. У него попросту нет сил, чтобы поддерживать беседу или проявляться какие-либо эмоции. Не рекомендуется сидеть возле больного, пока он спит, – это может потревожить его сон и вызвать мучения. Еще одним признаком приближающейся смерти выступает изменение жизненно важных показателей организма. Среди них различают снижение кровяного давления, изменение дыхания (оно становится слабым и редким), сердцебиение нерегулярное, вследствие чего слабеет пульс, моча умирающего человека становится коричневой. Туалетные привычки больного изменяются: он практически перестает испражняться – почки и кишечник не могут справляться со своей работой.

Мышцы умирающего человека перед смертью начинают атрофироваться. За несколько дней до упокоения больной не сможет выполнять даже самые простые действия: держать что-либо или переворачиваться с одного бока на другой. Тот, кто ухаживает за таким человеком, должен помогать ему, чтобы не спровоцировать появление пролежней. Снижение температуры тела влечет за собой сильное охлаждение конечностей, появление на кожи синих или фиолетовых пятен. Постарайтесь как можно сильнее утеплить тело, не допуская переохлаждение организма. Несмотря на то, что мозг человека, который умер, живет еще в течение 15 минут, в предсмертной агонии сознание начинает путаться, больной не понимает, что происходит вокруг.

Перечисленные выше признаки смерти человека помогут морально подготовиться к его упокоению. Не стоит хоронить себя вместе с покойным. Организуйте ему достойные проводы в последний путь и проживите полноценно свою жизнь. Тело умирает, а светлая память в душе о покойном живет вечно.