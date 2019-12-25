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Уникальный желтый бриллиант продали в России

17:30 25.12.2019 Фото: пресс-служба компании «АЛРОСА»
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Уникальный желтый бриллиант «Жар-птица» массой 20,69 карата имеет высокую степень чистоты.

Уникальный желтый бриллиант продали в России
В России продали уникальный желтый бриллиант

«Алроса» продала уникальный желтый бриллиант «Жар-птица» массой 20,69 карата известному мировому бренду премиальных ювелирных изделий Graff Diamonds. Об этом сообщается на сайте российской компании.

Бриллиант огранки «Ашер» был сертифицирован Геммологическим институтом Америки (GIA) как «Фантазийный ярко-желтый» — это высшая степень насыщенности цвета. Бриллиант также имеет высокую степень чистоты — практически без включений — и получил превосходную оценку за симметрию и полировку.

Директор по качеству GIA Джон Кинг отметил уникальность камня. «Подобные бриллианты крайне редко встречаются на рынке», — подчеркнул он.

Отмечается, что итоговая стоимость за карат стала одной из самых высоких для подобных бриллиантов за последние годы. При этом цена сделки не уточняется.

Источник: lenta.ru

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