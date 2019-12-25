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Красота / Общество

Юная девушка впала в кому после установки грудных имплантов

15:45 25.12.2019 Фото: pxhere.com
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Родители говорят, что их дочь хотела увеличить грудь сразу после окончания средней школы. Данная операция требовалась девушки для повышения самооценки. Еще до начала операции, как только Эммалин получила наркоз, у неё остановились сердце и дыхание.

Юная девушка впала в кому после установки грудных имплантов
Дочь хотела увеличить грудь сразу после окончания средней школы

Семья 18-летней девушки, которая впала в вегетативное состояние после установки грудных имплантов, подает в суд на клинику. Родственники утверждают, что после того, как девушка перестала дышать, медсестрам клиники потребовалось 5 часов для вызова скорой помощи.

18-летняя девушка столкнулась с остановкой сердца и тяжёлой травмой мозга из-за остановки дыхания во время процедуры по увеличению груди в одной из клиник американского штата Колорадо. Эммалин Нгуен (Emmalyn Nguyen), как утверждается, провела на операционном столе целых 5 часов в подобном состоянии перед тем, как медсёстры клиники всё-таки вызвали скорую помощь. Осложнения у девушки начались вскоре после того, как она получила анестезию. И вот теперь её родители подали в суд на пластического хирурга доктора Джеффри Кима (Geoffrey Kim) и медбрата-анестезиолога Рекса Микера (Rex Meeker) в связи с преступной небрежностью.

Родители рассказали о том, что их дочь хотела увеличить грудь сразу после окончания средней школы. Данная операция требовалась девушки для повышения самооценки. В иске говорится, что еще до начала операции, как только Эммалин получила наркоз, у неё остановились сердце и дыхание. «Её тело всё ещё с нами, но она не с нами, и такое ощущение, что мы потеряли дочь, — рассказывает безутешные родители. — Мы думали, что со временем это чувство станет менее острым, но боль не проходит. Невероятно мучительно наблюдать её в таком состоянии».

Вроде бы рутинная процедура закончилась настоящим кошмаром. Но больше всего родственников пострадавшей возмущает отношения медиков к своей пациентке. Выясняется, что никто не обращал на неё внимания в течение 15 минут, пока медбрат не вошел в операционную и не обнаружил, что девушка посинела. После этого медики пытались оживить её с помощью непрямого массажа сердца, но это им не удалось. Несколько часов они не вызывали скорую помощь, а когда бригада всё-таки приехала, то помогать уже было бессмысленно. Степень повреждений мозга у Эммалин такова, что каких-либо шансов на восстановление здоровья нет.

Источник: МедикФорум

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