Юная девушка впала в кому после установки грудных имплантов

Родители говорят, что их дочь хотела увеличить грудь сразу после окончания средней школы. Данная операция требовалась девушки для повышения самооценки. Еще до начала операции, как только Эммалин получила наркоз, у неё остановились сердце и дыхание.

Дочь хотела увеличить грудь сразу после окончания средней школы

Семья 18-летней девушки, которая впала в вегетативное состояние после установки грудных имплантов, подает в суд на клинику. Родственники утверждают, что после того, как девушка перестала дышать, медсестрам клиники потребовалось 5 часов для вызова скорой помощи.

18-летняя девушка столкнулась с остановкой сердца и тяжёлой травмой мозга из-за остановки дыхания во время процедуры по увеличению груди в одной из клиник американского штата Колорадо. Эммалин Нгуен (Emmalyn Nguyen), как утверждается, провела на операционном столе целых 5 часов в подобном состоянии перед тем, как медсёстры клиники всё-таки вызвали скорую помощь. Осложнения у девушки начались вскоре после того, как она получила анестезию. И вот теперь её родители подали в суд на пластического хирурга доктора Джеффри Кима (Geoffrey Kim) и медбрата-анестезиолога Рекса Микера (Rex Meeker) в связи с преступной небрежностью.

Родители рассказали о том, что их дочь хотела увеличить грудь сразу после окончания средней школы. Данная операция требовалась девушки для повышения самооценки. В иске говорится, что еще до начала операции, как только Эммалин получила наркоз, у неё остановились сердце и дыхание. «Её тело всё ещё с нами, но она не с нами, и такое ощущение, что мы потеряли дочь, — рассказывает безутешные родители. — Мы думали, что со временем это чувство станет менее острым, но боль не проходит. Невероятно мучительно наблюдать её в таком состоянии».

Вроде бы рутинная процедура закончилась настоящим кошмаром. Но больше всего родственников пострадавшей возмущает отношения медиков к своей пациентке. Выясняется, что никто не обращал на неё внимания в течение 15 минут, пока медбрат не вошел в операционную и не обнаружил, что девушка посинела. После этого медики пытались оживить её с помощью непрямого массажа сердца, но это им не удалось. Несколько часов они не вызывали скорую помощь, а когда бригада всё-таки приехала, то помогать уже было бессмысленно. Степень повреждений мозга у Эммалин такова, что каких-либо шансов на восстановление здоровья нет.

Источник: МедикФорум