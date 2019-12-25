Виза Стартап в Великобританию

Виза Стартап предназначена для бизнесменов, которые впервые выходя на английский рынок.

Стартап-виза, подробную информацию о которой можно получить здесь https://imperiallegal.com/ru/start-up-visa предназначена для начинающих предпринимателей, которые запускают бизнес в Великобритании впервые. Важные ключевые моменты для оформления визы данного типа:

Заявителям не требуется каких-либо инвестиционных средства для развития бизнеса на данном этапе.

Заявителями могут быть те, у кого нет открытого бизнеса в Великобритании.

При получении визы предоставляется резидентство на два года, включая членов семьи.

При этом в течение двух лет необходимо будет тратить время на развитие стартапа, но дополнительно разрешается заниматься другой работой, с целью обеспечения собственного содержания и своей семьи. По истечению двух лет обладатели стартап-визы имеют возможность перевести резидентство в категорию Innovator Visa. Это позволяет продлить свое пребывание в Великобритании с целью продолжения развития бизнеса. Для этого нужно, чтобы бизнес-план был одобрен экспертами из Министерства внутренних дел страны.

Для получения стартап визы не требуется проходить собеседование в посольстве или консульстве. Заявителю необходимо подать заявку в специальную организацию в Великобритании с целью получения одобрения своей кандидатуры. Каждая такая организация использует собственный набор критериев.

Общие предполагают соответствие предложения таким критериям:

Инновационности. Бизнес-план заявителя должен быть оригинальным и отвечать всем существующим потребностям рынка. Он должен быть конкурентноспособным.

Жизнеспособности: Заявитель должен иметь все необходимые навыками, знаниями, опытом, а также быть осведомленным о ситуации в сфере, в которой планируется внедрение бизнес-плана.

Масштабируемости. В предлагаемом бизнес-плане должно быть предусмотрено увеличение рабочих мест. Также нужно акцентировать внимание на всех предпосылках для того, что бизнес будет эффективно развиваться.

В случае одобрения стартап-визы заявитель должен большую часть своего времени проводить в Великобритании, развивая свой бизнес.