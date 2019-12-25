Будут судить устроивших кровавое месиво в наркологии Бердска врача и пациента

Поединок между мужчинами, в прошлом занимавшихся единоборствами, был жестким. Кто его выиграл, теперь будет решать суд.

Напомню, ЧП произошло в конце июня 2019 года. По словам полицейских, приехавших в наркологию по вызову перепуганных сотрудников наркологического отделения, кабинет, где произошла драка, был буквально залит кровью.

Со слов пациента Смирнова, давшего интервью «Свидетелю» в больничной палате травматологического отделения ЦГБ, следует, что он ни разу не ударил доктора Фалалеева. Он пояснил, что просто зашел поговорить с наркологом, который периодически конфликтовал с его сестрой, работающей в наркологии, а доктор начал его избивать. Когда Смирнов уже начал «хрюкать и синеть», в кабинет забежали медсестры. Они стали отдирать от него врача Фалалеева, царапать его когтями и кричать, что нужно выбираться в коридор, где есть видеокамера. Результат драки для Вячеслава Смирнова — сотрясение головного мозга, несколько швов на лице и выбитый зуб.

Меж тем врач-нарколог Константин Фалалеев на 100% уверен в своей правоте.

Он считает, что на самом деле, нападение было совершено на него, причем на рабочем месте, что не вписывается ни в какие рамки.

В июле оба фигуранта этого дела написали заявление в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела. После проведенной проверки сотрудники полиции приняли процессуальное решение.

Как сообщила «Свидетелю» Наталья Жуласова, капитан внутренний службы управления МВД, старший референт пресс-службы МВД, в отделе полиции МВД России по Бердску по результатам проведённых судебно-медицинских экспертиз установлено, что Смирнов причинил Фалалееву лёгкий вред здоровью, за что ему предусматривается наказание по ст. 115 часть 1 УК РФ. Материалы направлены в мировой суд 4-го судебного участка Бердска Новосибирской области.

— А вот Смирнову, — подчеркнула Наталья Геннадьевна, — врач Фалалеев причинил вред здоровью средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 часть 1 УК РФ.

В настоящее время по возбуждённым делам проводится досудебное дознание.