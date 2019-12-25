Будут судить устроивших кровавое месиво в наркологии Бердска врача и пациента

Поединок между мужчинами, в прошлом занимавшихся единоборствами, был жестким. Кто его выиграл, теперь будет решать суд.
Напомню, ЧП произошло в конце июня 2019 года. По словам полицейских, приехавших в наркологию по вызову перепуганных сотрудников наркологического отделения, кабинет, где произошла драка, был буквально залит кровью.
Со слов пациента Смирнова, давшего интервью «Свидетелю» в больничной палате травматологического отделения ЦГБ, следует, что он ни разу не ударил доктора Фалалеева. Он пояснил, что просто зашел поговорить с наркологом, который периодически конфликтовал с его сестрой, работающей в наркологии, а доктор начал его избивать. Когда Смирнов уже начал «хрюкать и синеть», в кабинет забежали медсестры. Они стали отдирать от него врача Фалалеева, царапать его когтями и кричать, что нужно выбираться в коридор, где есть видеокамера. Результат драки для Вячеслава Смирнова — сотрясение головного мозга, несколько швов на лице и выбитый зуб.
Меж тем врач-нарколог Константин Фалалеев на 100% уверен в своей правоте.
Он считает, что на самом деле, нападение было совершено на него, причем на рабочем месте, что не вписывается ни в какие рамки.
В июле оба фигуранта этого дела написали заявление в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела. После проведенной проверки сотрудники полиции приняли процессуальное решение.
Как сообщила «Свидетелю» Наталья Жуласова, капитан внутренний службы управления МВД, старший референт пресс-службы МВД, в отделе полиции МВД России по Бердску по результатам проведённых судебно-медицинских экспертиз установлено, что Смирнов причинил Фалалееву лёгкий вред здоровью, за что ему предусматривается наказание по ст. 115 часть 1 УК РФ. Материалы направлены в мировой суд 4-го судебного участка Бердска Новосибирской области.
— А вот Смирнову, — подчеркнула Наталья Геннадьевна, — врач Фалалеев причинил вред здоровью средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 часть 1 УК РФ.
В настоящее время по возбуждённым делам проводится досудебное дознание.
УК РФ Статья 115, часть 1
Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
УК РФ Статья 112, часть 1
Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
"Если драка неизбежна — бить надо первым" (В.В.Путин)