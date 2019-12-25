Рыба-змея: Пойманного в озере Линева в сентябре мутанта поселила в аквариуме семья из Бердска

В сентябре бердчане поймали на рыбалке в Линево в непонятную особь, похожую не то на рыбу, не то на змею. «Мутант» прижился!

Рыбу-мутанта выловили в озере недалеко от Линево Искитимского района

Неизвестная рыба-змея живет в аквариуме семьи из Бердска. На аппетит на жалуется. Уважает мотыля и мясо.

— Осенью мы спустили воду из бассейна, а рыбу посадили в аквариум. Первое время боялась. Когда освещение включали, пряталась. Сейчас без проблем. Живет одна. Не стали ни с кем садить, потому что не знаем, что это за рыба, — рассказала 25 декабря «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Максимова.

На аппетит рыбка не жалуется — с удовольствием ест мотыля и кусочки мяса. Все знакомые и родные уже «познакомились» с непонятным существом. Поначалу удивлялись. Теперь уже как в порядке вещей — рыба, как рыба.

Максимовы до сих пор не знают, что за рыбка приплыла в их сети.

— Она на месте не сидит. Сфотографировать просто невозможно. Мечется, как ошалелая. В спокойном положении не застанешь. Пусть живет, — отметила Ирина.

Напомним, 22 сентября бердчане вернулись с рыбалки с необычным уловом. На удочку в озере близ Линева в Искитимском районе им попалась непонятная особь, похожая не то на рыбу, не то на змею. Ирина Максимова и ее супруг рыбачат много лет в разных водоемах, но подобного водного «жителя» им еще никогда не встречалось. Чтобы как-то идентифицировать пойманную рыбешку, 18-20 см в длину, бердчанка выставила ее фотографии в соцсети.

— Меня не было рядом, когда муж поймал эту рыбу. Пришла, показывает: посмотри, какая-то рыба странная. Было даже жутковато брать ее в руки. Мы с детства рыбачим, но чтобы не знали, какую рыбу поймали, такого еще не было. Все пишут, что это вьюн. Я просмотрела фотографии в интернете, кажется, что для вьюна эта рыба уж слишком упитанная. И не совсем на него похожа, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Максимова.

Неизвестную рыбакам рыбу поселили в бассейн. И новый «питомец» семьи сразу же показал свой хороший аппетит.

Было предположение, что рыба эта появилась в водоеме из чьего-то аквариума.

Бердчанка рассказала, что ей было очень сложно сфотографировать неизвестную рыбу, она вся выкручивалась.

— Она вся такая мягкая, склизкая, жирная, на ощупь, будто в ней нет костей, — отметила Ирина.