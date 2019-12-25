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Героиновых стало меньше: Выбирают алкоголь среди сотен наркотиков жители Бердска

18:15 25.12.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Ведь алкоголь легко доступен — зашел в магазин, купил, употребил. Наркоманов от героина осталось значительно меньше по сравнению с 2000-ми годами. Снюс — это концентрированный табак. Его выбирает молодежь, а не взрослые люди.

Героиновых стало меньше: Выбирают алкоголь среди сотен наркотиков жители Бердска
Алкоголь — это доступный наркотик в Бердске

Какой наркотик выбирают жители Бердска, об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал врач-нарколог бердской ЦГб Константин Фалалеев.

— Предпочитают алкоголь. Это тоже наркотик. Ведь алкоголь легко доступен — зашел в магазин, купил, употребил. Наркоманов от героина осталось значительно меньше по сравнению с 2000-ми годами. Снюс — это концентрированный табак. Его выбирает молодежь, а не взрослые люди.

Умирать больно

— Мы лечим от наркотической и алкогольной зависимости. Снимаем болезненные физические состояния, а затем лечим психику человека. Ведь зависимость — это психическая болезнь в первую очередь. Бесполезно бороться с зависимостями, не изменив, не перевоспитав свою психику. Суть наркомании не в том, что кто-то зависим от алкоголя, героина, синтетиков, табака — это всего лишь посредники. Есть такая система мировосприятия как деградация, саморазрушения, полета вниз как в бездну, самоубиения — оно же приятное.

Есть даже глубинный инстинкт самоуничтожения. И это одна из сторон человека. Мы многогранны и это нужно понимать. Сторона деградация сильна приятными ощущениями. Ведь процесс совершенствования требует ежедневного труда — внутреннего, мыслительного, физического, терпеть, бороться, получать знания и любить жизнь — этому тоже нужно учиться.

Процесс деградации ничего не требует, лишь найти посредника. Им может выступать даже еда. Какая разница, от наркотиков ты умираешь или от того, что у тебя в желудке уже капилляры лопаются, поджелудка не работает. Или, наоборот, отказ от еды — анорексия. Это тоже зависимость. Существуют и сексуальные зависимости. Но это все посредники, из-за которых ты падаешь вниз.

Когда ты этот процесс поменяешь, то можно совершенствоваться. Умирать больно. Нет такого человека, который не встал бы перед выбором — умереть или жить. Можно сделать выбор, о котором ты не будешь жалеть. Как правило, подсознание подсказывает правильный выбор. Совесть заедает — а это голос Бога.

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