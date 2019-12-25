Международный турнир по греко-римской борьбе пройдёт в Бердске

11 и 12 января в Бердске пройдет традиционный, уже 41-й, международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя социалистического труда Л. И. Максимова на призы АО «БЭМЗ».

Среди болельщиков будет разыграно множество призов, главный из которых – это телевизор!

И это еще не все. В рамках открытия турнира состоится награждение победителей конкурса чтецов «Рифмы спорта». Для участия вам нужно до 8 января 2020 года прислать нам на электронную почту ofkis.konkurs@bk.ru видео, где вы читаете стихотворение на спортивную тематику. О чем читать, вы решаете сами, дайте волю творчеству! О тренере, о воле к победе, о соревнованиях, о поддержке родителей. Вариантов масса! Главное, чтобы стихотворение было о спорте.

Награждение победителей состоится 11 января в 12.00 в ЦСК «Вега» (Линейная, 3) на официальном открытии 41-го международного турнира по греко-римской борьбе памяти Героя социалистического труда Л. И. Максимова. При подаче заявки укажите фамилию и имя конкурсанта, либо представителя, а также номер телефона для связи.

Торжественное открытие – 11 января в 12.00

Закрытие соревнований – 12 января в 14.00

Приходите, поддержите спортсменов и выигрывайте призы!