Выбор в пользу «Вершков и корешков» - это выбор истинной красоты и крепкого здоровья

Испокон веков сибирский человек славился крепким и отменным здоровьем, но современные реалии мира с большой силой воздействуют на наш организм, постепенно ослабляя его. Именно поэтому магазин «Вершки и Корешки» старается всячески помочь людям максимально укрепить и поддержать свое здоровье. Наши товары не только способствуют улучшению работоспособности отдельных функций организм, но и оказывают комплексное положительное действие, проходя при этом высокотехнологическую проверку качества. Самое лучшее оборудование в совокупности с высокопрофессиональными специалистами создают настоящее чудо в области поддержания здоровья, абсолютно новые и передовые препараты.
История нашей организации берет свое начало с 2008 года. В основу наших разработок мы взяли научную базу, которая нарабатывалась годами, ее применение позволило создать конкретные и эффективные продукты: фитопрепараты, парфюмерно-косметические и пищевые продукты. Все они обладают оздоравливающим и укрепляющим организм действием, помогая излечивать различные заболевания, поднимая общий тонус и даря жизненные силы.
Именно из самой природы мы черпаем силы и идеи для изготовления наших средств, которые в течение длительного времени показали свои возможности и доказали эффективность. Философия нашей компании - это максимальное использовании природных даров на благо человеческого организма.
Наши технологии основываются на опыте предшественников, которые издревле знали о чудодейственной силе природных растений и ингредиентов, приносивших только пользу. Сохраняя многовековые традиции наших предков, мы также не забываем о прогрессе, стараясь использовать и современные, передовые технологии в производстве. Так магазин «Вершки и Корешки» реализует только ту продукцию, которая проверена и востребована на рынке именно сегодня.
Именно из самой природы мы черпаем силы и идеи для изготовления наших средств, которые в течение длительного времени показали свои возможности и доказали эффективность. Философия нашей компании - это максимальное использовании природных даров на благо человеческого организма.
Наши технологии основываются на опыте предшественников, которые издревле знали о чудодейственной силе природных растений и ингредиентов, приносивших только пользу. Сохраняя многовековые традиции наших предков, мы также не забываем о прогрессе, стараясь использовать и современные, передовые технологии в производстве. Так магазин «Вершки и Корешки» реализует только ту продукцию, которая проверена и востребована на рынке именно сегодня.
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Помимо того, что на полках нашего магазина можно найти подарочные товары к любому празднику, которые подойдут каждому человеку, мы реализовываем продукты для целенаправленного воздействия, на ту или иную проблему организма. В нашем магазине вы найдете не только ухаживающие и омолаживающие косметологические средства, но и препараты, благотворно влияющие на сердце, желудок, кости, суставы, мозговою деятельность, релаксацию и т.д. Продукция оказывает положительный эффект при самых различных заболеваниях, помогая не только поддерживать красоту тела, но и излечивая недуги. Обширный перечень нашей продукции на полках «Вершков и Корешков» представлен следующими средствами: эфирные масла, лечебные настойки, бальзамы, крема и маски, косметика для кожи и волос, средства по уходу за телом и многое другое.
Отдельной линейкой можно выделить детские средства, ведь продукция, состоящая из натуральных природных компонентов, как нельзя кстати подойдет именно маленьким потребителям, ведь она не содержит в себе искусственных добавок, вредных консервантов и красителей. Ее смело можно покупать своим деткам и вместе наслаждаться вкусом, ароматом и полезными свойствами. Детские бальзамы, полезные сладости, витамины и уходовая косметика, придутся точно по вкусу каждому ребенку.
Каждое благодарственное слово или отзыв в интернете, дают дополнительный стимул к еще более качественной работе, увеличению качества предоставляемых услуг и поиску новаторских идей для совершенствования нашей продукции. Помимо этого, мы стараемся максимально быстро и оперативно осуществлять сборку и доставку заказов сделанных через интернет на нашем сайте, что позволяет вам приобрести нашу продукцию, не выходя из дома в любом уголке необъятной страны.
Мы всегда стараемся помогать нашим клиентам, предлагая им самые востребованные и инновационные товары, максимально широко рассказывая о пользе применяемых товаров и технологий. Наши квалифицированные специалисты подберут необходимое средство и расскажут, как его использовать с максимальной пользой и эффективностью.
Мы с благодарностью относимся к каждому нашему клиенту, поскольку именно вы заставляете развиваться нас дальше, толкая к новым открытиям и разработкам. Говорим отдельное спасибо нашим постоянным покупателям, друзьям и жителям города Бердска!
Мы всегда стараемся помогать нашим клиентам, предлагая им самые востребованные и инновационные товары, максимально широко рассказывая о пользе применяемых товаров и технологий. Наши квалифицированные специалисты подберут необходимое средство и расскажут, как его использовать с максимальной пользой и эффективностью.
Мы с благодарностью относимся к каждому нашему клиенту, поскольку именно вы заставляете развиваться нас дальше, толкая к новым открытиям и разработкам. Говорим отдельное спасибо нашим постоянным покупателям, друзьям и жителям города Бердска!
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Магазин «Вершки и Корешки» поздравляет вас с наступающим Новым Годом! Желаем иметь крепкое здоровье вам и вашим родным людям, пусть все самые заветные желания исполняются в новом году, а хорошее настроение будет верным спутником на протяжении всего 2020 года. Мы с уверенностью можем сказать, что всегда ждем вас и в любой момент будем рады видеть на пороге нашего магазина, не только в праздники, но и будние дни. И всегда поможем подобрать средство для любого случая, будь то поиск подарка, лекарства или вкусной отдушины.
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www.abisorganic.ru
www.abisorganic.ru
МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСАМ:
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
На правах рекламы. Фото с www.abisorganic.ru