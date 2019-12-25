25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Веселый праздник: одиноким пенсионерам могут выдать «новогодний капитал» для закупки продуктов

17:28 25.12.2019 Фото: pixabay.com
0

По мнению парламентария Бориса Чернышова, капитал должен предоставляться пенсионерам, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.

Веселый праздник: одиноким пенсионерам могут выдать «новогодний капитал» для закупки продуктов
Госдума РФ

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал». Копия его обращения, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, имеется в распоряжении RT.

По мнению Чернышова, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется… Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — сказано в тексте обращения.

Сумма «новогоднего капитала» в письме не уточняется.

В Министерстве труда и социального развития России заявили, что получили письмо парламентария и отказались то дальнейших комментариев.

Источник: RT

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поддерживаете идею?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не дарите живую крысу! Вы подложите свинью!
18:31 25-12-2019
Не дарите живую крысу! Вы подложите свинью!
БердскГероиновых стало меньше: Выбирают алкоголь среди сотен наркотиков жители Бердска
18:15 25-12-2019
Героиновых стало меньше: Выбирают алкоголь среди сотен наркотиков жители Бердска
БердскРыба-змея: Пойманного в озере Линева в сентябре мутанта поселила в аквариуме семья из Бердска
18:00 25-12-2019
Рыба-змея: Пойманного в озере Линева в сентябре мутанта поселила в аквариуме семья из Бердска
БердскГороскоп-2020: Что ждет знаки Зодиака в год Крысы? 1
17:45 25-12-2019
Гороскоп-2020: Что ждет знаки Зодиака в год Крысы?
Трассу Кемерово-Новосибирск перекрыли из-за аварий с девятью автомобилями
17:45 25-12-2019
Трассу Кемерово-Новосибирск перекрыли из-за аварий с девятью автомобилями
Менопауза: как пережить гормональный всплеск и как ее отсрочить?
17:43 25-12-2019
Менопауза: как пережить гормональный всплеск и как ее отсрочить?
БердскРозыск: две недели ищут женщину с татуировкой "Спаси и сохрани" в Бердске
17:35 25-12-2019
Розыск: две недели ищут женщину с татуировкой
Уникальный желтый бриллиант продали в России
17:30 25-12-2019
Уникальный желтый бриллиант продали в России
Веселый праздник: одиноким пенсионерам могут выдать «новогодний капитал» для закупки продуктов
17:28 25-12-2019
Веселый праздник: одиноким пенсионерам могут выдать «новогодний капитал» для закупки продуктов
Уйдет Apple из России, рассказал Мантуров 8
17:15 25-12-2019
Уйдет Apple из России, рассказал Мантуров