Веселый праздник: одиноким пенсионерам могут выдать «новогодний капитал» для закупки продуктов

По мнению парламентария Бориса Чернышова, капитал должен предоставляться пенсионерам, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.

Госдума РФ

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал». Копия его обращения, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, имеется в распоряжении RT.

По мнению Чернышова, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется… Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — сказано в тексте обращения.

Сумма «новогоднего капитала» в письме не уточняется.

В Министерстве труда и социального развития России заявили, что получили письмо парламентария и отказались то дальнейших комментариев.

Источник: RT