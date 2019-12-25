Розыск: две недели ищут женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» в Бердске

Фото: Отдел МВД России по г. Бердск

17:35 25.12.2019 Фото: Отдел МВД России по г. Бердск

Елена Шестакова ушла от знакомых в Бердске 13 декабря, с тех пор о ней нет никакой информации.

Елена Шестакова пропала 13 декабря

Отделом МВД России по г. Бердску разыскивается пропавшая без вести Шестакова Елена Валерьевна, 15.2.1984 г.р., которая 13.12.2019 года ушла из дома знакомых в городе Бердске и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 35 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно русые, длиной ниже плеч.

Была одета: вязаная шапка темного цвета, куртка синего цвета, синие джинсы, черные сапоги.

Особые приметы: на внутренней поверхности предплечья правой руки татуировка в виде надписи: «Спаси и сохрани».

В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Шестаковой Е.В., либо видели ее после 13 декабря 2019года, просим сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску.

Телефоны для связи: дежурная часть – 383-41-3-00-23, отдел розыска – 383-41-3-09-93, 903-934-20-51 либо 112.