25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Розыск: две недели ищут женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» в Бердске

17:35 25.12.2019 Фото: Отдел МВД России по г. Бердск
0

Елена Шестакова ушла от знакомых в Бердске 13 декабря, с тех пор о ней нет никакой информации.

Розыск: две недели ищут женщину с татуировкой Спаси и сохрани в Бердске
Елена Шестакова пропала 13 декабря

Отделом МВД России по г. Бердску разыскивается пропавшая без вести Шестакова Елена Валерьевна, 15.2.1984 г.р., которая 13.12.2019 года ушла из дома знакомых в городе Бердске и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 35 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно русые, длиной ниже плеч.

Была одета: вязаная шапка темного цвета, куртка синего цвета, синие джинсы, черные сапоги.

Особые приметы: на внутренней поверхности предплечья правой руки татуировка в виде надписи: «Спаси и сохрани».

В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Шестаковой Е.В., либо видели ее после 13 декабря 2019года, просим сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску.

Телефоны для связи: дежурная часть – 383-41-3-00-23, отдел розыска – 383-41-3-09-93, 903-934-20-51 либо 112.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдется живой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не дарите живую крысу! Вы подложите свинью!
18:31 25-12-2019
Не дарите живую крысу! Вы подложите свинью!
БердскГероиновых стало меньше: Выбирают алкоголь среди сотен наркотиков жители Бердска
18:15 25-12-2019
Героиновых стало меньше: Выбирают алкоголь среди сотен наркотиков жители Бердска
БердскРыба-змея: Пойманного в озере Линева в сентябре мутанта поселила в аквариуме семья из Бердска
18:00 25-12-2019
Рыба-змея: Пойманного в озере Линева в сентябре мутанта поселила в аквариуме семья из Бердска
БердскГороскоп-2020: Что ждет знаки Зодиака в год Крысы? 1
17:45 25-12-2019
Гороскоп-2020: Что ждет знаки Зодиака в год Крысы?
Трассу Кемерово-Новосибирск перекрыли из-за аварий с девятью автомобилями
17:45 25-12-2019
Трассу Кемерово-Новосибирск перекрыли из-за аварий с девятью автомобилями
Менопауза: как пережить гормональный всплеск и как ее отсрочить?
17:43 25-12-2019
Менопауза: как пережить гормональный всплеск и как ее отсрочить?
БердскРозыск: две недели ищут женщину с татуировкой "Спаси и сохрани" в Бердске
17:35 25-12-2019
Розыск: две недели ищут женщину с татуировкой
Уникальный желтый бриллиант продали в России
17:30 25-12-2019
Уникальный желтый бриллиант продали в России
Веселый праздник: одиноким пенсионерам могут выдать «новогодний капитал» для закупки продуктов
17:28 25-12-2019
Веселый праздник: одиноким пенсионерам могут выдать «новогодний капитал» для закупки продуктов
Уйдет Apple из России, рассказал Мантуров 8
17:15 25-12-2019
Уйдет Apple из России, рассказал Мантуров