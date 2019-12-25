Розыск: две недели ищут женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» в Бердске

Отделом МВД России по г. Бердску разыскивается пропавшая без вести Шестакова Елена Валерьевна, 15.2.1984 г.р., которая 13.12.2019 года ушла из дома знакомых в городе Бердске и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Приметы разыскиваемой: на вид 35 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно русые, длиной ниже плеч.
Была одета: вязаная шапка темного цвета, куртка синего цвета, синие джинсы, черные сапоги.
Особые приметы: на внутренней поверхности предплечья правой руки татуировка в виде надписи: «Спаси и сохрани».
В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Шестаковой Е.В., либо видели ее после 13 декабря 2019года, просим сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску.
Телефоны для связи: дежурная часть – 383-41-3-00-23, отдел розыска – 383-41-3-09-93, 903-934-20-51 либо 112.