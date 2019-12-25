Менопауза: как пережить гормональный всплеск и как ее отсрочить?

Менопауза сопровождается рядом гормональных изменений, влияющих как на здоровье и психоэмоциональное состояние, так и на образ жизни в целом. Возрастные изменения начинаются в 49-53 года, бывает раньше, бывает позже.

Предупредить и отсрочить наступление менопаузы можно, употребляя в рационе питания необходимое количество витаминов и микроэлементов

Менопауза сопровождается рядом гормональных изменений, влияющих как на здоровье и психоэмоциональное состояние, так и на образ жизни в целом. Но современные медицинские практики позволили отсрочить наступление менопаузы и продлить молодость еще на двадцать лет вперед.

Молодость – это прекрасная пора в жизни любого человека. В это время происходит расцвет сил и внешней красоты, мир вокруг кажется перспективным и наполненным множеством возможностей для реализации личных достижений. Однако с длительностью жизненного цикла человека этот период идет на спад и начинается следующая стадия зрелости, а затем старости. Мужчины и женщины по-разному проживают эти промежутки. Так у женщин, например, наступает менопауза.

Менопауза представляет собой физические изменения в организме женщины. Гормональный фон начинает меняться, вследствие чего репродуктивная функция угасает. Наступает так называемое естественное истощение придатков. Во время перестройки организма наблюдаются различные характерные признаки менопаузы. Например, женщину начинает резко бросать в жар. Это связано с тем, что в терморегуляции происходит кратковременный сбой, и мозг неверно понимает сигналы, которые подают нервные окончания. Во время приливов краснеет лицо и шея, учащается сердцебиение, появляется шум в ушах и головокружение, можно потерять равновесие. Приливы влияют на возникновение головных болей и болей в суставах. Чтобы не провоцировать это состояние, рекомендуется избегать места с повышенной комнатной температурой, не употреблять острую пищу и алкогольные напитки, горячие блюда. Хотя, в большинстве случаев, приливы могут появляться и просто так.

Симптомы менопаузы

Время, когда в жизни женщины наступает менопауза, у каждой разное. Как правило, возрастные изменения начинаются в 49-53 года. У кого-то могут начаться раньше, а у кого-то позже. Длительность такого периода составляет до двух лет. Организм начинает заранее предупреждать о том, что скоро наступит менопауза. Начинает меньше вырабатываться коллагена и эластина – веществ, отвечающих за упругость и гладкость кожи. Происходит набор веса, контур тела как бы «плывет», а овал лица провисает. Чуть позже кости становятся хрупкими, поскольку количество кальция тоже уменьшается, холестерин повышается, нередко становясь причиной болезней сердца и сосудов. Перестройка организма в целом направлена на снижение главного женского гормона эстрогена. Чтобы отсрочить наступление менопаузы, женщине необходимо следить за количеством данного гормона в крови, регулярно сдавая анализы у эндокринолога.

Факторы наступления менопаузы

Наступление менопаузы хоть и представляет собой естественный биологический процесс, но все же зависит от некоторых наследственных и природных факторов. Большую роль играет образ жизни женщины. Так, например, если у женщины имеется пагубная привычка курение, придатки будут находиться в состоянии кислородного голодания, что, в свою очередь, разрушает фолликулы. Диеты и голодание, ограничивающие полноценный рацион питания, наполненный витаминами и минералами, также входит в эту категорию причин. Хронические заболевания, нарушение работы щитовидной железы и сахарный диабет влияют на ранее наступление менопаузы. Нервные стрессы и плохая экология ничуть не в меньшей степени способствуют раннему климактерическому периоду. Некоторые специалисты в области медицины считают, что длительный прием оральных контрацептивов позволяют отсрочить менопаузу. А вот количество рожденных детей и социально-экономическое положение женщины никак не влияет на биологические процессы.

Менопауза делится на несколько этапов.

Первый – переходной, сама менопауза и постменопауза. При переходном этапе прослеживаются различные нарушения менструального цикла. Менструации могут быть скудными или наоборот обильными, а регулярность варьируется от частоты наступления до задержки. В этот период как раз и наблюдаются приливы жара – первые симптомы наступления менопаузы. Постменопауза наступает от менопаузы до 70 лет, после этого наступает старость. Во время поздних симптомов развиваются атеросклероз, болезнь Альцгеймера и остеопороз.

Предупредить и отсрочить наступление менопаузы можно, употребляя в рационе питания необходимое количество витаминов и микроэлементов. Полноценный восьмичасовой сон, отсутствие нервного стресса и вредных привычек, своевременное лечение хронических заболеваний и внимательность к изменениям в гормональном фоне также помогут оставаться молодой долгое время. Для профилактики наступления менопаузы рекомендуется употреблять чаи на травяных настойках, содержащих в себе гормоны эстрогена. Перед этим необходима консультация врача.