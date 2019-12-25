Не дарите живую крысу! Вы подложите свинью!

Российский портал бесплатных объявлений провел исследование, согласно которому в канун Нового года спрос на живых крыс увеличился в два с лишним раза.

АиФ.ru выяснил, зачем россияне массово скупают грызунов и почему специалисты в один голос не советуют дарить на праздник символ года.

«Мерзкая, но любимая»



Зоомагазин, Челябинск. Крысы продаются по 500-1000 рублей. «Поспешите, если хотите купить грызуна, в этом году они нарасхват, скоро ничего не останется!» — комментирует продавщица. При этом откровенно признается, что далеко не каждого человека можно отнести к любителям крыс. Но пришедших купить грызуна в подарок она не отговаривает: иначе не видать прибыли.

На площадках бесплатных объявлений крыс продают в огромных количествах. Оказывается, у них, как у других животных, есть породы! Некоторые грызуны имеют родословную, стоят дорого, их отдают только в хорошие руки. Взгляд падает на одно из объявлений. За грызуна просят две тысячи рублей.

Звоню по телефону. Девушка рассказывает о товаре: «Ой, она такая мерзкая, но любимая. С хохолком на теле, который периодически у нее вылезает, а потом опять проклевывается. Неприхотливая, живет в клетке, ест всё подряд. Почему продаю? Потому что родилось их 7 штук, надо куда-то пристраивать».

«Меня на крыс „подсадила“ дочь, — рассказала еще одна продавец грызуна, Людмила. — Мы их тискаем целыми днями. Такие милые, маленькие. Крошечки-пушистики. Я даже иногда тем, кто у меня покупает крысу, говорю, что его можно одного держать, хотя советуют пару-стайку. Если будете тискать всё время, крыса не будет скучать. Они плодятся со страшной силой, я раньше раздавала знакомым, а сейчас решила продавать: и деньги, и никаких особых хлопот».

Разноцветные крысы на помойке

Казалось бы, раз есть спрос, появляется и предложение. Но ветеринары и зоозащитники бьют тревогу: нельзя ни в коем случае дарить крысу на Новый год! Для кого-то это баловство, дань моде, попытка «скреативить». А ведь человеку, которому подарили такой ненужный подарок, нужно его куда-то деть. Зачастую такие подарки отправляются на помойку.

Известный ветеринарный врач и зоозащитник Карен Даллакян категорически против дарения крыс. «Вспомните недавний мусорный коллапс, — говорит Даллакян. — На мусорках в горах отходов мы видели крыс нехарактерных окрасов: белых, голубоватых. Вот это как раз те, от которых хозяева избавились. Они не боятся человека, подходят близко к жилищу, что дикие бы никогда не сделали. А сколько болезней они переносят!» Тем, кто решает держать дома декоративных крыс по доброй воле, ветеринар советует приобретать их только у заводчиков, требуя перед этим показать результаты анализов грызунов. А на Новый год, если уж хочется подарить именно крысу, Даллакян советует купить мягкую игрушку.

Какие инфекции может переносить крыса, выставленная на сайте объявлений за 50 рублей, никто не знает. А та, что отдается в добрые руки бесплатно? «Вы не бойтесь, блох у нее нет», — уговаривала меня забрать грызуна хозяйка очередного товара.

«Пушкинские крысы»

Самым страшным примером того, к чему может привести засилье крыс, может стать недавний случай в подмосковном Пушкине. Психически нестабильная одинокая женщина завела в квартире пару разнополых декоративных крыс. Первое время они жили, никого не трогая. Но случилось непоправимое: хозяйка, давая им размножаться, потеряла контроль над грызунами. Вскоре соседи женщины забили тревогу: из-за вони было невозможно находиться в подъезде. Хозяйку увезли на принудительное лечение, но от ее жилища остались лишь обглоданные стены. Крысы съели всё: еду, штукатурку со стен, коробки из-под покупок, мебель. Когда квартиру вскрыли, грызуны были абсолютно везде. Соседи и органы власти хотели было провести дератизацию, но тут вмешались зоозащитники. Они оценили масштаб бедствия: сразу вывезти всех грызунов не удалось, этот процесс прошел в несколько этапов. На передержку к зоозащитникам отправились около тысячи грызунов, которые потом переехали на постоянное жительство к любителям крыс по всей стране. «Пушкинские крысы», как назвали грызунов зоозащитники, приобретали редкие имена и рассаживались по клеткам. В соцсетях спасающие крыс из квартиры в Пушкине начинали свои посты словами: «SOS! Нужна помощь!» Но помогали они не избавиться от вредителей, а спасти их и найти «только самые хорошие добрые ручки».

Зачем подложили свинью?

Владелица одного из челябинских зоомагазинов Елена признается: за годы, что торгует морскими свинками, хомяками и мышками, так и не привыкла к этим животным. Уходящий год свиньи всколыхнул спрос на морских свинок. Но их, говорит женщина, она еще могла подать покупателю голыми руками, когда продавала. Мыши и крысы — отдельная история. «Я всех спрашивала, кто говорил, что морскую свинку дарит: а зачем вы людям подложили свинью? — размышляет женщина. — Сейчас понимаю: ладно свинью, крысу будет получить гораздо обиднее». Елена признается: после того как приходится иметь дело с крысами, показывать покупателям, как кормить, чистить клетку, ей кажется, что всё тело грязное, по нему ползают блохи, и от омерзения хочется нырнуть в ванну с головой.

Продавец вспоминает, как на новый 1999 год ей подарили живого кролика. Это тоже был символ года по восточному календарю. Кролик был маленький, хорошенький, но буквально через несколько месяцев он превратился в огромного представителя семейства зайцевых. Маленький декоративный грызун оказался… обычным кроликом. Кое-как женщине удалось пристроить живой подарок в деревню к знакомым. Она только попросила не сообщать ей, когда Федю съедят.

Источник: АиФ