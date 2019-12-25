Маршрутка №14 протаранила грузовой фургон в центре Бердска

ДТП произошло сегодня, 25 декабря, на улице Ленина в районе городского ДК.

Остаётся добавить, что авария обошлась без пострадавших, а поворачивать налево в этом месте улицы Ленина запрещено двойной сплошной линией разметки.

Впрочем, о последнем водитель «Форда», по его словам, не знал, а сама разметка занесена толстым-толстым слоем снега и наледи.

Что решат сотрудники ГИБДД по поводу этого столкновения транспортных средств, сайту «Свидетель» на этот час неизвестно. В службе аварийных комиссаров, от услуг которых участники ДТП отказались, сказали, что в данной ситуации виноват водитель маршрутки. Маршрутчик не выдержал безопасной дистанции до находящегося перед ним на проезжей части транспортного средства.