29.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость

Маршрутка №14 протаранила грузовой фургон в центре Бердска

18:31 25.12.2019
0

ДТП произошло сегодня, 25 декабря, на улице Ленина в районе городского ДК.

Остаётся добавить, что авария обошлась без пострадавших, а поворачивать налево в этом месте улицы Ленина запрещено двойной сплошной линией разметки.

Впрочем, о последнем водитель «Форда», по его словам, не знал, а сама разметка занесена толстым-толстым слоем снега и наледи.

Что решат сотрудники ГИБДД по поводу этого столкновения транспортных средств, сайту «Свидетель» на этот час неизвестно. В службе аварийных комиссаров, от услуг которых участники ДТП отказались, сказали, что в данной ситуации виноват водитель маршрутки. Маршрутчик не выдержал безопасной дистанции до находящегося перед ним на проезжей части транспортного средства.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда будет Всемирный день улыбки в 2020 году?
19:11 29-09-2020
Когда будет Всемирный день улыбки в 2020 году?
Во взятке в 1,5 млн рублей по делу о подпольном казино подозревают экс-главу отдела СКР Новосибирска
18:58 29-09-2020
Во взятке в 1,5 млн рублей по делу о подпольном казино подозревают экс-главу отдела СКР Новосибирска
Слегли с коронавирусом 8 депутатов Госдумы за неделю
18:49 29-09-2020
Слегли с коронавирусом 8 депутатов Госдумы за неделю
За оправдание терроризма и призывы к терактам судят военнослужащего из Новосибирской области
18:39 29-09-2020
За оправдание терроризма и призывы к терактам судят военнослужащего из Новосибирской области
Особенное первое полнолуние 2 октября 2020 года: Что можно и нельзя делать и как просить о самом сокровенном в этот день
18:30 29-09-2020
Особенное первое полнолуние 2 октября 2020 года: Что можно и нельзя делать и как просить о самом сокровенном в этот день
"Пусть у всех девочек будут такие папы": Максим Галкин станцевал страстное танго с дочерью Лизой на видео
18:28 29-09-2020
Труп топ-менеджера газовой компании нашли в гостинице Москвы
18:25 29-09-2020
Труп топ-менеджера газовой компании нашли в гостинице Москвы
БердскВоруют трубы старого канализационного коллектора средь бела дня в Речкуновской зоне Бердска. Смотрите фото
18:03 29-09-2020
Воруют трубы старого канализационного коллектора средь бела дня в Речкуновской зоне Бердска. Смотрите фото
БердскО всех выплатах пенсионерам расскажет на горячей линии ПФР с 1 по 10 октября 2020 в Бердске
18:00 29-09-2020
О всех выплатах пенсионерам расскажет на горячей линии ПФР с 1 по 10 октября 2020 в Бердске
К чему снится рыба? 8 толкований по главным сонникам
17:48 29-09-2020
К чему снится рыба? 8 толкований по главным сонникам