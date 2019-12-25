26 декабря — сильные метели и нулевая видимость, с 27 декабря Бердск накроет 30-градусные морозы

Метель закружит по улицам Бердска

Неблагоприятная погода, способная вызвать происшествия чрезвычайного характера, прогнозируется синоптиками в Новосибирской области. 26 декабря ожидается снег, по востоку местами сильный, метели с ухудшением видимости. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Населению следует учитывать погодные условия и быть внимательными, находясь на улице или отправляясь в поездки, сообщает ГУ МЧС по НСО

Специалисты МЧС России призывают автомобилистов быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Спасатели рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте тем более, выездов за пределы населенных пунктов. В настоящее время действует ограничение движения транспорта на некоторых участках автодорог в Алтайском крае.

По прогнозам синоптиков с 27 по 29 декабря на Новосибирскую область надвигаются тридцатиградусные морозы, особенно в ночное время. В таких условиях существует большая вероятность получить переохлаждение и обморожение. Также в морозы жители начинают сильнее топить печи, чаще включать обогреватели и нередко забывают об осторожности, автомобилисты для отогрева автотранспорта прибегаю к открытому огню – все это при условии несоблюдения правил пожарной безопасности может привести к пожару.

Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте простые правила личной безопасности. Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, сообщите по телефонам: 112 или 101, либо в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по телефону: 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска.