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Праздника не будет: 9 дней без выходных очищают от снега город 25 коммунальщиков в Бердске

09:00 26.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам вице-мэра города Владимира Захарова, работа сотрудников ЦМУ важна, как и труд полицейских и врачей.

Праздника не будет: 9 дней без выходных очищают от снега город 25 коммунальщиков в Бердске
Дворники трудятся в поте лица, чтобы бердчане не валились в снег

Утопает в снегу Бердск сегодня, 25 декабря. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится минимум до 27 декабря. На редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обрушились звонки жителей города — почему коммунальные службы не чистят дороги от снега.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что у работников Центра муниципальных услуг нет выходных.

-Бригады ЦМУ работают в полном составе. Все силы, которые у нас есть, мы используем при очистке дорог. Задействованы более 25 человек благоустройства, порядка 20 единиц коммунальной техники. Люди девятый день работают без выходных. Мы работаем не по праздникам, а по погоде. Будем смотреть по состоянию погоды и городских территорий. Праздников у ребят, очевидно, не будет. Эта работа важна также, как и сотрудников полиции, врачей, — резюмировал Владимир Николаевич сегодня, 25 декабря.

Стоит отметить, что сегодня грузоперевозчики Бердска не решились отпустить авто на линию. Ведь обстановка на дорогах Бердска, мягко говоря, пугает водителей. По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск», спецтехника очищает дороги не только общего пользования, но и внутриквартальные проезды.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», независимо от погодных условий уборка городских дорог зимой должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и автомобилей, говорится в правилах благоустройства Бердска.
Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок, остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта должна производится регулярно с момента установления снежного покрова.

Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов — не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.

При этом снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 — 2,5 метра.

Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки в период снегопада производится с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, а при его продолжительности более 3 часов — не позднее 12 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.

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От редакции

Вас устраивает чистка дорог от снега в Бердске?

Аноним, 26 декабря 2019 09:16
При этом снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 — 2,5 метра.

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Звучит красиво. По факту в основном сваливается на обочины и газоны. А потом ротором добивается до тротуаров, которые якобы должны быть чистыми. Раньше хоть можно было сказать, что на газоны незаконно, но в прошлом, кажется, году приняли местный закон, что можно. Но не выше 1 метра. Но где метр, там и два.

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