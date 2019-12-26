Овечкин на рождественском ужине подарил игровой свитер Трампу

Президент США принимал гостей в своей частной резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Хоккеист и его жена посетили частную резиденцию президента США во Флориде.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побывал на рождественском ужине президента США Дональда Трампа. Фотографии с мероприятия выложила в Instagram-сториз жена Овечкина Анастасия Шубская, которая также присутствовала на ужине.

Трамп принимал гостей в Мар-а-Лаго — своей частной резиденции во Флориде.

«Приятно познакомиться, мистер президент», — подписала фотографию в Instagram-сториз Шубская.



В ходе мероприятия Овечкин подарил Трампу свой свитер с восьмым номером, в котором он выступает в матчах НХЛ.

«Вашингтон» выбрал Овечкина на драфте НХЛ в 2004 году под общим первым номером. Нападающий дебютировал в лиге в 2005 году, получив по итогам первого сезона «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).

В январе 2008 года Овечкин подписал с «Вашингтоном» 13-летний контракт на сумму $124 млн. Форвард стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $100 млн. В 2010 году его назначили капитаном столичной команды.

В 2018 году Овечкин стал первым в истории российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли в качестве капитана.

Источник: РБК