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Овечкин на рождественском ужине подарил игровой свитер Трампу

08:30 26.12.2019
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Президент США принимал гостей в своей частной резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Хоккеист и его жена посетили частную резиденцию президента США во Флориде.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побывал на рождественском ужине президента США Дональда Трампа. Фотографии с мероприятия выложила в Instagram-сториз жена Овечкина Анастасия Шубская, которая также присутствовала на ужине.

Трамп принимал гостей в Мар-а-Лаго — своей частной резиденции во Флориде.

«Приятно познакомиться, мистер президент», — подписала фотографию в Instagram-сториз Шубская.


В ходе мероприятия Овечкин подарил Трампу свой свитер с восьмым номером, в котором он выступает в матчах НХЛ.

«Вашингтон» выбрал Овечкина на драфте НХЛ в 2004 году под общим первым номером. Нападающий дебютировал в лиге в 2005 году, получив по итогам первого сезона «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).

В январе 2008 года Овечкин подписал с «Вашингтоном» 13-летний контракт на сумму $124 млн. Форвард стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $100 млн. В 2010 году его назначили капитаном столичной команды.
В 2018 году Овечкин стал первым в истории российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли в качестве капитана.

Источник: РБК

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От редакции

Любите Овечкина?

Новый мэр, 26 декабря 2019 09:01
А ночами Овечкин пишет письма Путину Верх лицемерия этот Путин тим
Гость, 26 декабря 2019 09:32
Наверняка ещё маечки с ВВП подарил. Просто их не показали, чтобы Трампу не навредить!
Гость, 26 декабря 2019 09:35
"Юстас - Алексу! Центр приказывает выжить! По информацЫи источника из Берна, в ближайшее время угроза импичмента будет купирована - держЫтесь!"

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