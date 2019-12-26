Партнерские роды: три младенца родились в совместных родах в декабре в Бердска

Совместные роды — новинка для жителей Бердска

Три младенца увидели маму и папу одновременно в роддоме бердской ЦГБ в декабре уходящего года. Это стало возможным благодаря партнерским родам — с 1 декабря 2019 года они проводятся бесплатно, но при наличии свободных индивидуальных родильных залов.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая родовым отделением ЦГБ Бердска Елена Баталова, подписывать для этого ничего не нужно.

Что взять с собой папе:



— наличие ФЛГ на руках обязательно! Запись о результате ФЛГ в обменной карте не подходит. Другие анализы не нужны.— Одежда должна быть чистая, выглаженная, светлая, лучше ХБ (летние брюки, футболка). Не допускается нахождение в шерстяных вещах или с большим ворсом.— Обувь сменная, моющаяся.

Если у вас остались вопросы приходите в родильный дом по адресу: г Бердск, ул Боровая 105. Приемный покой родильного дома. На консультацию ко мне ежедневно с понедельника по пятницу 10.00-12.00. Время желательно за день до предполагаемого визита уточнить, — отметила Елена Анатольевна сегодня, 25 декабря.

По словам Елены Баталовой, первые совместные роды в Бердске прошли без происшествий. Родные будущей мамы не отвлекали персонал от важного процесса. Кроме ттого, у Елены Анатольевны есть опыт работы с мамой и папой в родовом зале.

Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Баталова ранее, российским законом совместные роды не запрещены, однако если в больнице нет специальных условий, то он может отказать роженицам в таком желании. Осуществить мечту о совместных родах с мужем бердчанки могут в любом другом городе, а теперь и в Бердске.

Помогает ли роженице присутствие мужа ? Это очень сложный вопрос, достаточно философский. Каждая женщина выбирает сама для себя, как ей лучше рожать. Одной хочется родить малыша в одиночестве с медперсоналом, а другая нуждается в поддержке мужчины. Думаю, муж может оказать психологическую поддержку, а иногда физическую: принести воду, например, — поделилась мнением с «курьер. Среда. Бердск» Елена Анатольевна.

Стоит отметить, что в бердском роддоме первые два часа жизни малыш проводит исключительно с мамой. Новоиспеченная мамочка и малыш знакомятся, с первых минут налаживают грудное вскармливание. Эти два часа посвящены исключительно друг другу. Уже потом мама встает и занимается своей гигиеной, а медперсонал проводит с младенцем стандартные процедуры — измеряют и обрабатывают.

Плюсы партнерских родов

· По мнению психологов, отец, который присутствовал в момент рождения ребенка, сразу же включается в процесс его выращивания и воспитания. У него включается отцовский инстинкт, он становится более ответственным, в отличие от тех, кто осознает свое отцовство спустя несколько месяцев, а иногда и лет.

· После партнерских родов муж, осознавший все тяготы женской доли, становится более терпимым, трепетным, сострадательным. Отношения в такой семье теплые.

· Сразу после рождения малыш, находясь на руках у отца, устанавливает с ним контакт, начинает формироваться привязанность.

Но не все так позитивно, как может показаться на первый взгляд. И мнение психологов на этот счет неоднозначно. В некоторых ситуациях супругам рекомендуется отказаться от идеи совместных родов.

Минусы совместных родов

Помимо положительных моментов, стоит обратить внимание на негативные аспекты родов вместе с мужем:

1. Один из основных недостатков – чрезмерная эмоциональная нагрузка на обоих партнеров. Но женщине в этом случае деваться некуда, она справится, а вот с мужчиной все может быть сложнее. Слишком впечатлительные мужчины могут не выдержать эмоционального потрясения. Бывали случаи, когда будущий отец падал в обморок. Опасно, если это случится в тот момент, когда у него на руках будет новорожденный. Стоит хорошо подумать, прежде чем подвергать малыша такой опасности.

2. Неприглядность процесса с эстетической точки зрения. Некоторых женщин слишком сильно волнуют внешний вид, поза и поведение, которое может наблюдать супруг. Партнерские роды с мужем – не лучший вариант для таких семей. Будет лучше, если роженица все свое внимание и силы направит на процесс появления малыша на свет и не будет отвлекаться, смущаться или комплексовать перед супругом.

3. Риски, связанные с ухудшением отношений в семье. Если в паре не все гладко, отсутствует взаимопонимание и сострадание, не стоит надеяться на то, что совместные роды помогут наладить семейную жизнь. Чаще всего происходит иначе, некоторые пары не выдерживают такого испытания на прочность.

Прежде чем принять окончательное решение об участии супруга в процессе появления на свет ребенка, паре следует взвесить все «за» и «против», оценить возможные последствия и преимущества.

Роль мужа при совместных родах

· моральная поддержка женщине;

· помогать в поддержании контакта между врачом и рожающей женщиной;

· защита интересов женщины и ребенка;

· оказание приемов естественного обезболивания в виде массажа и дыхания;

· помощь в уходе за новорожденным малышом.

Этапы партнерских родов

Чтобы оказать всю необходимую помощь в полноценном объёме надо знать, как проходят партнерские роды.Они включают в себя 3 периода:

1. Начало схваток. На данном этапе рекомендуется активно менять свое положение, выбирая то, в котором болезненные ощущения проявляются меньше. Не рекомендуется долго лежать, т.к. это замедляет процесс раскрытия шейки матки. В это период партнер может оказывать активную помощь в виде массажа, дыхания и моральной поддержки.

2. Начало потуг. Потуги открывают активную фазу изгнания плода. В этот момент женщина должна занять положение, чтобы акушерам было удобно принять ребенка. По желанию в этот период муж может покинуть родильный зал и вернуться уже когда ребенок родился. После рождения малыша супруг может перерезать пуповину и взять новорожденного на руки.



3. Рождение последа. В этот момент женщина уже не чувствует сильной боли. Процесс происходит под контролем врачей. Папа может выйти или побыть с ребенком.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск», Татьяна и Алексей Агафоновы уже 2,6 года воспитывают славного мальчишку Кирилла. Но даже по истечение этого времени супруги с трепетом и нежностью вспоминают совместные роды — Таня рожала в перинатальном центре Иркутской области.

Алексей находился рядом с любимой женой на протяжении всего процесса родов. Когда врачи поняли, что время рожать пришло, Алексей встал у изголовья кресла Рахманова (кресло для родовоспоможения- прим. ред.), поэтому все тонкости и нюансы процесса рождения ребенка Леша не видел. Зато держал руку жены, помогал тужиться и плакал, когда увидел первенца.

-Я рыдал, но мне не стыдно. Эти эмоции нельзя было в тот момент контролировать. Ведь я видел как появился на свет мой сын, первый взял его на руки. Конечно, я этим горжусь. Страшно не было совсем. Наоборот, хотелось помочь Тане, переживал за нее, что ей больно. Но она стойко держалась. Главное. не смотреть «туда» с фотоаппаратом и видеокамерой. Можно ведь сохранить эти воспоминания в памяти. Этим они и ценны. Благодарен жене за сына и за возможность участия в родах. В наших отношениях ничего не изменилось, только любить ее стал еще больше. Всем отцам рекомендую пройти этот путь вместе. Это такой опыт, такие эмоции, которые вы вряд ли сможете испытать в жизни — уверен Алексей.

Что советует психолог

Психолог Центра социальной помощи семьи и детям «Юноны» Бердска Елизавета Малахова поддерживает пары, решившиеся на партнерские роды. По ее мнению, такой опыт полезный, партнер держит руку, задает ритм дыхания.

— Маме совместные роды дают поддержку, опору. Это большая психологическая и физическая помощь. Для отца это полезно тем, что он участвуют в процессе, и благодаря этому больше погружается в отцовство. Малыш ориентирован, конечно, больше на маму. Но если она спокойна, находится в комфорте, который создает папа, то и малыш счастлив. Совместные роды — большой задел для сохранения партнерских отношений. Если папа участвует в родах, то после такого опыта пара друг друга начинает лучше понимать, осознает на сколько они нуждаются в друг друге, что половинки могут в любой ситуации прийти другу другу на помощь. Это сохраняет теплые отношения, взаимную поддержку, любовь, — поделилась с «курьер. Среда. Бердск» Елизавета.

Все же психолог подчеркнула, что у отцов, которые не участвуют в родах, не должно возникать чувства вины, отрицательных чувств. По ее мнению, не все готовы к такому опыту в силу своих психологических аспектов.