Остановить соседей-дебоширов с голым задом: шесть заявлений в борьбе за тишину написал Анатолий Шелест из Искитима

Ветеран военной службы рассказывает, что ему не дают спать жители двух квартир сверху. Они подружились и безбожно пьют, в ответ на его возмущения показывают голые чресла. В одной из квартир живут два маленьких ребенка.

Не сдается в борьбе за спокойный сон ветеран военной службы Анатолий Шелест и написал еще два заявления на буйных соседей с голым задом. Напомним, как списал «Курьер. Среда. Бердск», не накажет полиция по уголовному кодексу за угрозы и голый зад жителей Искитимеа. Анатолию не дают спать ночами шумные соседи в доме Южного микрорайона. 23 декабря он уточнил, что в одной квартире дебоширит мужчина на пенсии (по его предположениям бывший сотрудник органов правопорядка или государственных структур). У него двое маленьких детей возраста около года и трех лет. Во второй квартире живет буйная женщина преклонного возраста, которая показывала зад. По рассказу Анатолия Шелеста пенсионер выпивает с мужчиной, который провел в местах заключения около 18 лет. Их квартиры через стенку — дверь в дверь, они подружились друг с другом и пьянствуют.

— Если я просыпаюсь в два часа ночи от криков — они пьют на кухне. Как спят дети в соседней комнате в этой двухкомнатной квартире? — задается вопросом Анатолий.

Очередной дебош был с 16 на 17 декабря и 20 декабря. Анатолий написал еще два заявления. Он рассказал, что бьет во все колокола — приглашал телевидение. В последнем ответе «Курьер. Среда. Бердск» полицейские сообщили о том, что уголовное дело не заведут. Но продолжается проверка по факту нарушения тишины и покоя 16 декабря, как и по факту ненадлежащего содержания собак (заявление подано 9 декабря). Всего Анатолий написал уже 6 обращений к правоохранителям.

Предыстория

Анатолий купил квартиру в Южном микрорайоне Искитима в январе 2019 года. Въехал в марте, так как делал ремонт. Сначала его доставали соседи сверху — арендаторы жилья: в квартире на постоянный бедлам, пьянки, выломали дверь в подвале. Все лето — с апреля по октябрь — они с женой прожили на даче. По приезде в квартиру снова началась тяжелая бессонная жизнь.

Он неоднократно обращался в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, административную инспекцию. Новосел выяснил, что эти квартиры хорошо известны полицейским — они до него сюда приезжали неоднократно. Но никто из других соседей подписываться вместе с ним под заявлением в полицию не хочет.

Между тем стражи порядка заявляют, что 62-летняя «дама» из квартиры этажом выше имеет справку от психиатра, поэтому утихомирить ее никак невозможно. Супруги Шелест же уверены, что соседи просто безбожно пьют, не считаясь с окружающими, нарушают по-меньшей мере закон о тишине.

Анатолий Шелест опасается, что в очередной дебош у него не выдержат нервы и может случиться непоправимое. Жена Анатолия узнала, что «психбольная» не стоит на учете у психиатра. Ее собираются «прописать» у нарколога как алкоголичку. Но больше всего Шелестам жаль детей, живущих в невыносимых условиях. При этом полиция не предоставила информацию «Курьер. Среда. Бердск» стоят ли дети на учете, ссылаясь на закон о защите «персональных данных». Но при этом отметили, что в ноябре на буйных соседей завели административное дело. Материал направлен в Администрацию Искитима.

Читайте продолжение в ближайшее время.

Видео предоставлены Анатолием Шелестом