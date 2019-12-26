26.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Остановить соседей-дебоширов с голым задом: шесть заявлений в борьбе за тишину написал Анатолий Шелест из Искитима

11:35 26.12.2019, Алена Романцова Фото: Стоп-кадр с видео
0

Ветеран военной службы рассказывает, что ему не дают спать жители двух квартир сверху. Они подружились и безбожно пьют, в ответ на его возмущения показывают голые чресла. В одной из квартир живут два маленьких ребенка.

Остановить соседей дебоширов с голым задом: шесть заявлений в борьбе за тишину написал Анатолий Шелест из Искитима

Не сдается в борьбе за спокойный сон ветеран военной службы Анатолий Шелест и написал еще два заявления на буйных соседей с голым задом. Напомним, как списал «Курьер. Среда. Бердск», не накажет полиция по уголовному кодексу за угрозы и голый зад жителей Искитимеа. Анатолию не дают спать ночами шумные соседи в доме Южного микрорайона. 23 декабря он уточнил, что в одной квартире дебоширит мужчина на пенсии (по его предположениям бывший сотрудник органов правопорядка или государственных структур). У него двое маленьких детей возраста около года и трех лет. Во второй квартире живет буйная женщина преклонного возраста, которая показывала зад. По рассказу Анатолия Шелеста пенсионер выпивает с мужчиной, который провел в местах заключения около 18 лет. Их квартиры через стенку — дверь в дверь, они подружились друг с другом и пьянствуют.

— Если я просыпаюсь в два часа ночи от криков — они пьют на кухне. Как спят дети в соседней комнате в этой двухкомнатной квартире? — задается вопросом Анатолий.

Очередной дебош был с 16 на 17 декабря и 20 декабря. Анатолий написал еще два заявления. Он рассказал, что бьет во все колокола — приглашал телевидение. В последнем ответе «Курьер. Среда. Бердск» полицейские сообщили о том, что уголовное дело не заведут. Но продолжается проверка по факту нарушения тишины и покоя 16 декабря, как и по факту ненадлежащего содержания собак (заявление подано 9 декабря). Всего Анатолий написал уже 6 обращений к правоохранителям.

Предыстория

Анатолий купил квартиру в Южном микрорайоне Искитима в январе 2019 года. Въехал в марте, так как делал ремонт. Сначала его доставали соседи сверху — арендаторы жилья: в квартире на постоянный бедлам, пьянки, выломали дверь в подвале. Все лето — с апреля по октябрь — они с женой прожили на даче. По приезде в квартиру снова началась тяжелая бессонная жизнь.

Он неоднократно обращался в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, административную инспекцию. Новосел выяснил, что эти квартиры хорошо известны полицейским — они до него сюда приезжали неоднократно. Но никто из других соседей подписываться вместе с ним под заявлением в полицию не хочет.

Между тем стражи порядка заявляют, что 62-летняя «дама» из квартиры этажом выше имеет справку от психиатра, поэтому утихомирить ее никак невозможно. Супруги Шелест же уверены, что соседи просто безбожно пьют, не считаясь с окружающими, нарушают по-меньшей мере закон о тишине.

Анатолий Шелест опасается, что в очередной дебош у него не выдержат нервы и может случиться непоправимое. Жена Анатолия узнала, что «психбольная» не стоит на учете у психиатра. Ее собираются «прописать» у нарколога как алкоголичку. Но больше всего Шелестам жаль детей, живущих в невыносимых условиях. При этом полиция не предоставила информацию «Курьер. Среда. Бердск» стоят ли дети на учете, ссылаясь на закон о защите «персональных данных». Но при этом отметили, что в ноябре на буйных соседей завели административное дело. Материал направлен в Администрацию Искитима.

Читайте продолжение в ближайшее время.

Видео предоставлены Анатолием Шелестом

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что делать с соседями?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПопала в реанимацию с судорогами и огромной температурой после консилиума врачей облбольницы 2,9-летняя малышка из Бердска
13:15 26-12-2019
Попала в реанимацию с судорогами и огромной температурой после консилиума врачей облбольницы 2,9-летняя малышка из Бердска
Жалуется на недосып президент Путин
13:15 26-12-2019
Жалуется на недосып президент Путин
БердскГороскоп с 25 декабря по 1 января для жителей Бердска
13:06 26-12-2019
Гороскоп с 25 декабря по 1 января для жителей Бердска
Нищета ушла в лету: 46% россиян довольны своим материальным положением
13:00 26-12-2019
Нищета ушла в лету: 46% россиян довольны своим материальным положением
Расстреляли собаку и бросили умирать на морозе живодёры в Новосибирской области
12:45 26-12-2019
Расстреляли собаку и бросили умирать на морозе живодёры в Новосибирской области
БердскЗа 500 тысяч рублей адвокат Елена Солодкова пообещала "купить" судью Бердска
12:33 26-12-2019
За 500 тысяч рублей адвокат Елена Солодкова пообещала
Запретные темы для шуток назвал Гарик Харламов
12:30 26-12-2019
Запретные темы для шуток назвал Гарик Харламов
БердскРозыск: Продолжают искать без вести пропавшую женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» в Бердске
12:15 26-12-2019
Розыск: Продолжают искать без вести пропавшую женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» в Бердске
ОСАГО для такси – законен ли отказ в возмещении вреда?
12:01 26-12-2019
ОСАГО для такси – законен ли отказ в возмещении вреда?
Тактику кибервойны против России начали разрабатывать в США 1
12:00 26-12-2019
Тактику кибервойны против России начали разрабатывать в США