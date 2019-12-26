Подозреваемым стал 49-летний житель города Кохма, он орудовал в двух регионах.

Педофила обвиняют в 59 изнасилованиях и распространении детского порно

Следственными органами СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя города Кохмы. Он обвиняется в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 № 14-ФЗ), использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 № 14-ФЗ), а также распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 № 14-ФЗ), п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 № 14-ФЗ).

По данным следствия, в период с февраля 2005 года по октябрь 2018 года обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, использовал детей в целях изготовления порнографических материалов, а также распространял указанные материалы. Преступления совершены на территории Ивановской и Мурманской областей. Всего установлено 59 эпизодов преступной деятельности обвиняемого.

Данные факты преступной деятельности удалось установить благодаря грамотно спланированным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным сотрудниками СУ СК России по Ивановской области и УМВД России по Ивановской области.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СК РФ