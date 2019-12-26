Женщина представляет опасность не только для окружающих, но и для себя.

Похитила и убила в лесу 5-месячного ребенка невменяемая няня

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дел в отношении 23-летней местной жительницы, уличенной в совершении запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с похищением).

По версии следствия, 24 сентября 2019 года в дневное время женщина, которая присматривала за 5-месячным ребенком, решила его похитить. С этой целью она одела малыша и ушла в лес, расположенный рядом с домом. Через непродолжительное время, находясь в лесном массиве, женщина причинила ребенку телесные повреждения, от которых он умер на месте происшествия.

Благодаря совместным поисковым мероприятиям, проведенным следователями регионального следственного управления СК России, сотрудниками УМВД России по Тюменской области, волонтерами женщина была обнаружена и задержана, а позже заключена под стражу.

В ходе предварительного следствия в отношении нее была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что она страдает психическим расстройством, поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой. В настоящее время представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении.

Материалы уголовного дела переданы для решения вопроса о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Источник: СК РФ