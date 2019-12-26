Экономический лицей: бесплатный проезд для школьников

В дни новогодних каникул с 30.12.2019 по 12.01.2020 проезд в муниципальных автобусах города Бердска для школьников будет бесплатным.

Бесплатный проезд в муниципальных автобусах города Бердска для школьников на каникулах

Уважаемые родители и учащиеся!

В дни новогодних каникул с 30.12.2019 по 12.01.2020 проезд в муниципальных автобусах города Бердска для школьников будет бесплатным.

Учащимся 9-11 классов классов необходимо иметь при себе справку из школы.

Источник: Раздел Бердского Экономического лицея на сайте Весь Бердск