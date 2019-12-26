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Образование

Экономический лицей: бесплатный проезд для школьников

08:44 26.12.2019 Фото: wikipedia.org
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В дни новогодних каникул с 30.12.2019 по 12.01.2020 проезд в муниципальных автобусах города Бердска для школьников будет бесплатным.

Экономический лицей: бесплатный проезд для школьников
Бесплатный проезд в муниципальных автобусах города Бердска для школьников на каникулах

Уважаемые родители и учащиеся!

В дни новогодних каникул с 30.12.2019 по 12.01.2020 проезд в муниципальных автобусах города Бердска для школьников будет бесплатным.

Учащимся 9-11 классов классов необходимо иметь при себе справку из школы.

Источник: Раздел Бердского Экономического лицея на сайте Весь Бердск

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