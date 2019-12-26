Экономический лицей: бесплатный проезд для школьников

08:44
26.12.2019
Фото: wikipedia.org
В дни новогодних каникул с 30.12.2019 по 12.01.2020 проезд в муниципальных автобусах города Бердска для школьников будет бесплатным.
Уважаемые родители и учащиеся!
В дни новогодних каникул с 30.12.2019 по 12.01.2020 проезд в муниципальных автобусах города Бердска для школьников будет бесплатным.
Учащимся 9-11 классов классов необходимо иметь при себе справку из школы.
Источник: Раздел Бердского Экономического лицея на сайте Весь Бердск
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От редакции
А ваши дети на каникулах обычно пользуются бесплатным проездом?