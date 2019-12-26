Эффективное и безопасное удаление образований в клинике «Веритас»

Если вы давно мечтаете изба­виться от неприятных «отме­тин» на своем теле, не тяните время, а отправляйтесь в меди­ко-диагностический центр “Веритас”. Хирург центра прове­дет осмотр и проконсультиру­ет, а также назначит время про­ведения операции.

Эффективно удалить папилломы поможет клиника «Веритас»

Наличие на теле пигментных невусов, бородавок и других кос­метических дефектов часто явля­ется причиной комплексов, осо­бенно если новообразование нахо­дится на лице. Но, пожалуй, более важным является то, что эти новообра­зования под воздействием вне­шних факторов (травмирование при бритье, действие ультрафио­летового облучения) могут пре­вращаться в злокачественные опухоли. Любые пигментные но­вообразования кожи требуют мониторинга и настороженности. На что следует обратить внимание и как своевременно избавиться от образований рассказывает, ведущий специалист клиники хирург онколог Игорь Олегович Зубков.

Каждый год все больше людей узнают, что у них меланома – один из самых опасных видов рака. Ранняя диагностика (дерматоскопия) имеет решающее значение для увеличения шансов победить болезнь. Поэтому мы рекомендует всем людям с повышенным риском возникновения меланомы проверить кожу у специалиста. Мониторинг (постоянное самонаблюдение) кожных покровов, особенно после 40 лет жизни является непременным правилом цивилизованного подхода к своему здоровью. Помните! Врач сможет прийти к Вам на помощь, только если вовремя к нему обратиться!

Меланомы (злокачественные образования на коже) встречаются относительно редко, но и заболеваемость и смертность от них растет. Это заболевание, являясь тяжелой формой рака, непропорционально часто поражает молодых людей. Меланома занимает второе место среди злокачественных опухолей у женщин (на первом — рак шейки матки) и шестое — у мужчин. Хотя кожная меланома может развиваться самостоятельно, чаще она появляется из предсуществующей родинки. Согласно недавним исследованиям, обычно люди больше беспокоятся по поводу родинки или другого кожного образования, которое чешется или кровоточит, чем по поводу родинки, увеличивающейся в размерах, меняющей форму или цвет.

Меланомой называется опухоль, клетки которой обладают способностью образовывать пигмент меланин, поэтому она в большинстве случаев имеет темную окраску. Основные ее проявления: рост пятна и затвердение; усиление пигментации или, наоборот, ослаблением её; появлением красноты и застойных явлений вокруг основания пятна; развитием пигментных или непигментных лучистых разрастаний, идущих от пигментного пятна в разные стороны.

К факторам риска относят: генотип человека — белая кожа, светлые (голубые) глаза и светлые волосы,наличие в анамнезе солнечных ожогов, избыточное воздействие ультрафиолетового излучения (даже искусственного в солярии), мужской пол, возраст старше 50 лет и наследственность, а так же независимые факторы риска для развития меланомы. В большинстве случаев невозможно определить макроскопически тип невуса (родинки). Важно, однако, вовремя заметить изменения, которые могут характеризовать озлокачествление. Такими изменениями будут: изменение цвета, увеличение размера, изъязвление, кровотечение с его поверхности чувство зуда в области невуса и выпадение волос с его поверхности.

Чаще всего, отмечает Игорь Олегович, встречаются такие новообразования, как папилломы, бородавки, атеромы, липомы и несколько видов неву­сов (голубой, внутридермальный, папилломантозный, пограничный).

Лечение новообразований кожи заключается в радикальном уда­лении методом хирургического иссечения. Использование в цент­ре «Веритас», говорит Игорь Олегович, совре­менных атравматичных материа­лов и правил эстетической хирур­гии позволяет добиваться малоза­метных послеоперационных руб­цов. Все удаленные невусы под­лежат обязательному гистологи­ческому исследованию.

Если вы давно мечтаете изба­виться от неприятных «отме­тин» на своем теле, не тяните время, а отправляйтесь в меди­ко-диагностический центр “Веритас”. Хирург центра прове­дет осмотр и проконсультиру­ет, а также назначит время про­ведения операции.

Вам не стоит волноваться пе­ред предстоящей процедурой, ведь благодаря использованию доктором уникального для Бердска радиохирургического аппа­рата, операция займет в среднем 15-20 минут. И к тому же прой­дет безболезненно и почти бес­кровно. Самое важное, что пос­ле проведенной процедуры паци­ент не ощущает дискомфорта и боли, и сразу же может отпра­виться домой. Благодаря радиохирургическо­му аппарату, при помощи которо­го разрез производится без натя­жения ткани и давления, что осо­бенно важно в пластической хи­рургии, доктор быстро и безболез­ненно избавит пациента от ново­образования на веках. К тому же после проведенной операции про­исходит и подтяжка век.

В последнее время, как расска­зывает Игорь Олегович, боль­шой проблемой у бердчан, особен­но у подростков, стали вросшие ногти на ногах. В медико-диагно­стическом центре «Веритас» все­го за 20 минут вам помогут раз и навсегда распрощаться с этой проблемой.

Область применения уникального радиохирургического аппарата довольно велика. Он используется не только в пластической, реконструктивной и общей хирургии, но и в дерматологии, флебологии, сосудистой хирургии, онкологии, проктологии, урологии, отоларингологии, гинекологии.