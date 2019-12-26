Эффективное и безопасное удаление образований в клинике «Веритас»

Наличие на теле пигментных невусов, бородавок и других косметических дефектов часто является причиной комплексов, особенно если новообразование находится на лице. Но, пожалуй, более важным является то, что эти новообразования под воздействием внешних факторов (травмирование при бритье, действие ультрафиолетового облучения) могут превращаться в злокачественные опухоли. Любые пигментные новообразования кожи требуют мониторинга и настороженности. На что следует обратить внимание и как своевременно избавиться от образований рассказывает, ведущий специалист клиники хирург онколог Игорь Олегович Зубков.
Каждый год все больше людей узнают, что у них меланома – один из самых опасных видов рака. Ранняя диагностика (дерматоскопия) имеет решающее значение для увеличения шансов победить болезнь. Поэтому мы рекомендует всем людям с повышенным риском возникновения меланомы проверить кожу у специалиста. Мониторинг (постоянное самонаблюдение) кожных покровов, особенно после 40 лет жизни является непременным правилом цивилизованного подхода к своему здоровью. Помните! Врач сможет прийти к Вам на помощь, только если вовремя к нему обратиться!
Меланомы (злокачественные образования на коже) встречаются относительно редко, но и заболеваемость и смертность от них растет. Это заболевание, являясь тяжелой формой рака, непропорционально часто поражает молодых людей. Меланома занимает второе место среди злокачественных опухолей у женщин (на первом — рак шейки матки) и шестое — у мужчин. Хотя кожная меланома может развиваться самостоятельно, чаще она появляется из предсуществующей родинки. Согласно недавним исследованиям, обычно люди больше беспокоятся по поводу родинки или другого кожного образования, которое чешется или кровоточит, чем по поводу родинки, увеличивающейся в размерах, меняющей форму или цвет.
Меланомой называется опухоль, клетки которой обладают способностью образовывать пигмент меланин, поэтому она в большинстве случаев имеет темную окраску. Основные ее проявления: рост пятна и затвердение; усиление пигментации или, наоборот, ослаблением её; появлением красноты и застойных явлений вокруг основания пятна; развитием пигментных или непигментных лучистых разрастаний, идущих от пигментного пятна в разные стороны.
К факторам риска относят: генотип человека — белая кожа, светлые (голубые) глаза и светлые волосы,наличие в анамнезе солнечных ожогов, избыточное воздействие ультрафиолетового излучения (даже искусственного в солярии), мужской пол, возраст старше 50 лет и наследственность, а так же независимые факторы риска для развития меланомы. В большинстве случаев невозможно определить макроскопически тип невуса (родинки). Важно, однако, вовремя заметить изменения, которые могут характеризовать озлокачествление. Такими изменениями будут: изменение цвета, увеличение размера, изъязвление, кровотечение с его поверхности чувство зуда в области невуса и выпадение волос с его поверхности.
Чаще всего, отмечает Игорь Олегович, встречаются такие новообразования, как папилломы, бородавки, атеромы, липомы и несколько видов невусов (голубой, внутридермальный, папилломантозный, пограничный).
Лечение новообразований кожи заключается в радикальном удалении методом хирургического иссечения. Использование в центре «Веритас», говорит Игорь Олегович, современных атравматичных материалов и правил эстетической хирургии позволяет добиваться малозаметных послеоперационных рубцов. Все удаленные невусы подлежат обязательному гистологическому исследованию.
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Источник: Раздел Клиники Веритас на сайте Весь Бердск