10 млрд рублей компенсации за бесплатные лекарства для сердечников получат аптеки России

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Он предполагает выдачу пациентам выписанных врачами препаратов бесплатно в аптеках, которые будут получать компенсацию от государства. Таким образом аптечные сети могут претендовать более чем на 10 млрд руб., выделяемые правительством на борьбу с такими заболеваниями.

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие. На программу по борьбе с такими заболеваниями в 2020–2022 годах правительство РФ выделяет 10,2 млрд руб. Рекомендации, с которыми ознакомился “Ъ”, предполагают, что врач будет выписывать пациенту лекарство по международному непатентованному наименованию (МНН), а тот —выбирать в аптеке конкретный бренд препарата. Он будет выдаваться бесплатно, если его цена не превысит предусмотренную для аптеки стоимость возмещения. Иначе пациент должен будет заплатить разницу.

Стоимость возмещения формируется исходя из установленной в регионе цены за одну упаковку, торговой надбавки и НДС. Для получения субсидии аптеки должны подать в региональный департамент здравоохранения соответствующее заявление с приложенными к нему справками о размере заработной платы сотрудников, а также отсутствии задолженности. Проверку полученных документов департамент осуществляет в течение 15 дней, после чего принимает решение о предоставлении аптеке субсидий. В Минздраве на вопросы “Ъ” не ответили.

По данным Росстата, в 2018 году показатель смертности от ССЗ составил 573,6 на 100 тыс. населения — это один из самых высоких показателей в стране.

Пилотный проект предполагает обеспечение пациентов после ССЗ препаратами из специального перечня, куда вошли 23 МНН, в том числе эналаприл, лозартан, бисопролол. По данным DSM Group, за девять месяцев 2019 года государство закупило эти лекарства более чем на 6 млрд руб., при этом в аптеках за тот же период их было продано на 52,9 млрд руб.

Проект с использованием аналогичного механизма сейчас реализуется в Кировской области. Там пациенты с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, стоящие на диспансерном учете, могут рассчитывать на льготные препараты в аптеках. Розница, в свою очередь, два раза в месяц получает субсидию от государства. Пилотный проект в Кировской области предполагал продажу лекарств пациентам со скидкой 50%, уточняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Оставшаяся часть возмещалась государством. Но для значительной части пациентов даже половина цены препарата — это дорого, отмечает господин Шуляк.

По мнению Сергея Шуляка, аптеки могут заинтересоваться проектом только в том случае, если он гарантирует предварительное предоставление субсидий, а не по факту реализации препарата льготникам. В противном случае участие в пилоте может подорвать финансовое состояние ритейлеров, которые будут тратить собственные средства на закупку лекарств у производителей и дистрибуторов.

Попытки реализации такого проекта предпринимались в Москве в начале 2000-х годов, в результате чего городские власти накопили многомиллиардные долги перед сетями, вспоминает господин Шуляк. Но тогда это не было критично для отрасли, так как рынок рос и недополученные от государства средства можно было компенсировать за счет остальных продаж, уточняет эксперт.

Опрошенные “Ъ” крупные аптечные сети, как, например, «Ригла», «36,6» и «Эркафарм», демонстрируют заинтересованность в участии в проекте. Гендиректор «Риглы» Александр Филиппов уточняет, что схожий проект ритейлер уже реализует в сотрудничестве с крупными страховыми компаниями, в рамках которого их клиенты пользуются полным или частичным возмещением стоимости лекарств. В «Эркафарм» добавляют, что участвуют в схожем проекте региональных льгот на Камчатке.

Источник: Ъ