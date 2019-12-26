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10 млрд рублей компенсации за бесплатные лекарства для сердечников получат аптеки России

16:01 26.12.2019 Фото: pixabay.com
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Пилотный проект предполагает обеспечение пациентов после ССЗ препаратами из специального перечня, куда вошли 23 МНН, в том числе эналаприл, лозартан, бисопролол.

10 млрд рублей компенсации за бесплатные лекарства для сердечников получат аптеки России
Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Он предполагает выдачу пациентам выписанных врачами препаратов бесплатно в аптеках, которые будут получать компенсацию от государства. Таким образом аптечные сети могут претендовать более чем на 10 млрд руб., выделяемые правительством на борьбу с такими заболеваниями.

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие. На программу по борьбе с такими заболеваниями в 2020–2022 годах правительство РФ выделяет 10,2 млрд руб. Рекомендации, с которыми ознакомился “Ъ”, предполагают, что врач будет выписывать пациенту лекарство по международному непатентованному наименованию (МНН), а тот —выбирать в аптеке конкретный бренд препарата. Он будет выдаваться бесплатно, если его цена не превысит предусмотренную для аптеки стоимость возмещения. Иначе пациент должен будет заплатить разницу.

Стоимость возмещения формируется исходя из установленной в регионе цены за одну упаковку, торговой надбавки и НДС. Для получения субсидии аптеки должны подать в региональный департамент здравоохранения соответствующее заявление с приложенными к нему справками о размере заработной платы сотрудников, а также отсутствии задолженности. Проверку полученных документов департамент осуществляет в течение 15 дней, после чего принимает решение о предоставлении аптеке субсидий. В Минздраве на вопросы “Ъ” не ответили.

По данным Росстата, в 2018 году показатель смертности от ССЗ составил 573,6 на 100 тыс. населения — это один из самых высоких показателей в стране.

Пилотный проект предполагает обеспечение пациентов после ССЗ препаратами из специального перечня, куда вошли 23 МНН, в том числе эналаприл, лозартан, бисопролол. По данным DSM Group, за девять месяцев 2019 года государство закупило эти лекарства более чем на 6 млрд руб., при этом в аптеках за тот же период их было продано на 52,9 млрд руб.

Проект с использованием аналогичного механизма сейчас реализуется в Кировской области. Там пациенты с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, стоящие на диспансерном учете, могут рассчитывать на льготные препараты в аптеках. Розница, в свою очередь, два раза в месяц получает субсидию от государства. Пилотный проект в Кировской области предполагал продажу лекарств пациентам со скидкой 50%, уточняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Оставшаяся часть возмещалась государством. Но для значительной части пациентов даже половина цены препарата — это дорого, отмечает господин Шуляк.

По мнению Сергея Шуляка, аптеки могут заинтересоваться проектом только в том случае, если он гарантирует предварительное предоставление субсидий, а не по факту реализации препарата льготникам. В противном случае участие в пилоте может подорвать финансовое состояние ритейлеров, которые будут тратить собственные средства на закупку лекарств у производителей и дистрибуторов.

Попытки реализации такого проекта предпринимались в Москве в начале 2000-х годов, в результате чего городские власти накопили многомиллиардные долги перед сетями, вспоминает господин Шуляк. Но тогда это не было критично для отрасли, так как рынок рос и недополученные от государства средства можно было компенсировать за счет остальных продаж, уточняет эксперт.

Опрошенные “Ъ” крупные аптечные сети, как, например, «Ригла», «36,6» и «Эркафарм», демонстрируют заинтересованность в участии в проекте. Гендиректор «Риглы» Александр Филиппов уточняет, что схожий проект ритейлер уже реализует в сотрудничестве с крупными страховыми компаниями, в рамках которого их клиенты пользуются полным или частичным возмещением стоимости лекарств. В «Эркафарм» добавляют, что участвуют в схожем проекте региональных льгот на Камчатке.

Источник: Ъ

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Какие лекарства должны быть бесплатными?

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