26.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Тактику кибервойны против России начали разрабатывать в США

12:00 26.12.2019 Фото: pixabay.com
1 0

Американские военные готовятся вести информационную войну против высших российских должностных лиц.

Тактику кибервойны против России начали разрабатывать в США
В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.

Газета выяснила, что американские военные занялись подготовкой к развертыванию киберопераций против высших российских должностных лиц и бизнесменов. Приказ о начале атаки может быть дан, «если Москва попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году, взломав избирательные системы или посеяв рознь» среди избирателей.
Собеседники издания уточняют, что вряд ли целью для атаки станет российский лидер Владимир Путин. В этом случае, утверждают они, Москва сочтет действия США слишком провокационными.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кибервойна с США гипотетически возможна. По его словам, Москва не раз пыталась инициировать сотрудничество по вопросам кибербезопасности, но американская сторона игнорировала предложения. Песков также отметил, что профильные ведомства ведут работу по недопущению атаки на российскую экономику и ее чувствительные сферы.

За день до этого Песков утверждал, что на протяжение последних лет наблюдаются последовательные кибератаки на российские государственные ведомства, объекты критической инфраструктуры и СМИ.

Источник: lenta.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто победит в кибервойне?

Аноним, 26 декабря 2019 12:28
НВР:
Царь

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПопала в реанимацию с судорогами и огромной температурой после консилиума врачей облбольницы 2,9-летняя малышка из Бердска
13:15 26-12-2019
Попала в реанимацию с судорогами и огромной температурой после консилиума врачей облбольницы 2,9-летняя малышка из Бердска
Жалуется на недосып президент Путин
13:15 26-12-2019
Жалуется на недосып президент Путин
БердскГороскоп с 25 декабря по 1 января для жителей Бердска
13:06 26-12-2019
Гороскоп с 25 декабря по 1 января для жителей Бердска
Нищета ушла в лету: 46% россиян довольны своим материальным положением
13:00 26-12-2019
Нищета ушла в лету: 46% россиян довольны своим материальным положением
Расстреляли собаку и бросили умирать на морозе живодёры в Новосибирской области
12:45 26-12-2019
Расстреляли собаку и бросили умирать на морозе живодёры в Новосибирской области
БердскЗа 500 тысяч рублей адвокат Елена Солодкова пообещала "купить" судью Бердска
12:33 26-12-2019
За 500 тысяч рублей адвокат Елена Солодкова пообещала
Запретные темы для шуток назвал Гарик Харламов
12:30 26-12-2019
Запретные темы для шуток назвал Гарик Харламов
БердскРозыск: Продолжают искать без вести пропавшую женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» в Бердске
12:15 26-12-2019
Розыск: Продолжают искать без вести пропавшую женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» в Бердске
ОСАГО для такси – законен ли отказ в возмещении вреда?
12:01 26-12-2019
ОСАГО для такси – законен ли отказ в возмещении вреда?
Тактику кибервойны против России начали разрабатывать в США 1
12:00 26-12-2019
Тактику кибервойны против России начали разрабатывать в США