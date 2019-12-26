Тактику кибервойны против России начали разрабатывать в США

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.

Газета выяснила, что американские военные занялись подготовкой к развертыванию киберопераций против высших российских должностных лиц и бизнесменов. Приказ о начале атаки может быть дан, «если Москва попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году, взломав избирательные системы или посеяв рознь» среди избирателей.

Собеседники издания уточняют, что вряд ли целью для атаки станет российский лидер Владимир Путин. В этом случае, утверждают они, Москва сочтет действия США слишком провокационными.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кибервойна с США гипотетически возможна. По его словам, Москва не раз пыталась инициировать сотрудничество по вопросам кибербезопасности, но американская сторона игнорировала предложения. Песков также отметил, что профильные ведомства ведут работу по недопущению атаки на российскую экономику и ее чувствительные сферы.

За день до этого Песков утверждал, что на протяжение последних лет наблюдаются последовательные кибератаки на российские государственные ведомства, объекты критической инфраструктуры и СМИ.

Источник: lenta.ru