Рисование и концентрация помогут легко снять стресс трудовых будней

Многие люди живут в режиме «дом — дети — работа». Замкнутый круг, из которого, кажется, выхода нет. А если нет работы? Это еще больше усиливает стресс. А если негде жить? Тут и вовсе не расслабишься.

Рисование — один из лучших способов снять напряжение

Стресс для человека губителен — это уже давно доказали ученые, психологи и врачи. Ведь на фоне нервных напряжений у человека начинают обостряться различные заболевания, также они легко могут перерасти в хронические патологии. При этом если вогнать себя в стрессовое состояние довольно легко, то выйти из него бывает проблематично. О том, из-за чего в нашей жизни возникает стресс и как надо с ним эффективно бороться, рассказала психолог и женский коуч, автор собственного метода для проработки психотравм из детства и ложных убеждений у взрослых Ирина Маслова-Семенова.

Стресс у человека может вызвать буквально все что угодно — вынужденное стояние на автомобиле в пробке, капризы ребенка в людном месте, отпущенный не вовремя и не теми людьми сомнительный комментарий по поводу вашей фигуры и т. д. Если нервы были натянуты как струна, любая неприятность может привести к серьезным переживаниям и даже истерикам, позже человек начинает прокручивать это неприятное, что с ним произошло, и еще больше усиливает негатив. В результате он приходит к тому, что получает раздражение, сильную усталость и депрессию.

Конечно же, понятно, что совсем без стрессов жить не получится — современный ритм жизни не дает расслабиться и успокоиться, не реагировать так остро на любые проблемы и спусковые крючки. Однако стоит грамотно выходить из ситуаций, которые провоцируют проблему. И научиться этому желательно побыстрее, чтобы не довести себя до ручки.

Причины стресса

Чтобы бороться с проблемой, надо в первую очередь понять, как именно возникает стресс у человека.

Первое — влияние инфопотока. Мозг работает все время, не переставая, при этом ему приходится перерабатывать максимум данных за короткие промежутки времени. Например, мы идем по улице, а он анализирует ситуацию вокруг, машины, проезжающие мимо, кто как одет, как ведет себя и т. д. Тысячи нюансов, и с каждым годом мозгу приходится обрабатывать все больше и больше информации. Естественно, что рано или поздно наступает перегруз.

Второе — внешние факторы. Многие люди живут в режиме «дом — дети — работа». Замкнутый круг, из которого, кажется, выхода нет. А если нет работы? Это еще больше усиливает стресс. А если негде жить? Тут и вовсе не расслабишься. Брать позитивные мысли из ниоткуда невозможно — они формируются на основании того, как именно человек живет, чем занят. Если вокруг него все рушится, аффирмации, которые он будет пытаться произносить и убеждать себя, могут и не сработать. Чтобы не впадать в стресс, каждому человеку требуется время для себя — без него риски провалиться в негатив заметно повышаются.

Третье — внезапное отсутствие информации. Например, если человек вдруг оказался отключенным от привычных ему соцсетей, выхода в интернет, общения и т. д., может наступить коллапс. Мозг уже привык постоянно загружаться новой информацией (не говорим о ее качестве) по полной. А тут вдруг почти что вакуум. Он начинает буквально есть сам себя, вытаскивая из глубин подсознания то, о чем думать бы не хотелось. Со схожей проблемой женщины часто сталкиваются, когда принимаются за мытье посуды. Ладно, если ее немного, а если по стечению обстоятельств скопилось чуть больше, чем надо бы? Во время перемывания тарелок, кастрюль и сковородок женщина нередко тут же начинает думать о своих проблемах — занятие-то ведь само по себе не особо приятное, а тут еще и мозг нечем занять.

Важно понять, что чем чаще вы крутите в голове свои проблемы, тем чаще и больше находитесь под воздействием негативных сценариев — обида, вина, стыд: все эти чувства не дают жить спокойно и радостно. Плюс, они и на физическом уровне сильно отдаются — появляется ощущение комка в горле, боли в груди, щемящее ощущение и т. д.

Но самое страшное ждет впереди. Если человек не умеет сбрасываться, переключаться, а только копит и копит все это напряжение в себе, рано или поздно произойдет срыв. И будет он на гормональном уровне, например резко повысится гормон адреналин. Так и выглядит всплеск стресса в жизни человека.

Многие боятся обращаться к специалистам за помощью, переживая, что в их случае врач сможет прописать им только сильные антидепрессанты и успокоительные препараты. На самом деле для начала надо попробовать освоить простые упражнения, которые, вполне возможно, помогут и научат справляться с зачатками стрессовых ситуаций и дадут вам возможность взять под контроль свои жизнь и здоровье.

Простые техники

Первый вариант, который стоит опробовать для борьбы со стрессом, — концентрация. Тут важно сосредоточиться на своем дыхании и сделать вдох, считая при этом «раз-два-три». На счете «три» следует задержать дыхание и сжать кулаки. Причем сделать это надо так, чтобы мышцы напряглись, а пупок, казалось бы, притянулся к позвоночнику. Вдох делать следует медленно, но полно, считая при этом «четыре-пять-шесть». Мышцы постепенно надо расслаблять, ощущая поддержку от стула или пола.

Рисуем тревогу — еще один отличный вариант самотерапии. Недаром рисование — один из лучших способов снять напряжение. Для начала попробуйте написать список из 10 ваших сильных страхов. Причем писать надо, не анализируя, а первое, что придет в голову. Это должно быть то, что наводит на вас сейчас ужас. После возьмите карандаш и рядом с пугающими чувствами начинайте рисовать — рисунки могут быть небольшими. Но каждый страх следует изобразить в виде графики. Ассоциации при рисунке могут быть разными — как вы ощущаете свой страх, так его и рисуете.

Дальше следует нарисовать что-то, что позволит переписать эту реакцию, можно выполнять рисунки в виде карикатур. Например, если есть какой-то человек, который на вас давит, унижает и т. д., вы можете изобразить его в виде мелкого по размеру зайчика.

К своим страхам и переживаниям стоит подходить творчески, тогда переносить их будет существенно проще. Тело же при этом от нервного перенапряжения не пострадает.

Источник: АиФ