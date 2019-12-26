Розыск: Продолжают искать без вести пропавшую женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» в Бердске

35-летняя Елена Шестакова пропала 13 декабря. Была одета в синюю куртку и синие джинсы.

Полицейские просят помощи в поиске 35-летней Елены Шестаковой

Продолжают искать пропавшую без вести 35-летнюю Елену Шестакову из Бердска.

В розыск на бердчанку подала ее мама. Поиски продолжаются, сообщили в отделе розыска ОМВД по Бердску.

Напомним, бердские полицейские разыскивают 35-летнюю Елену Шестакову, которая 13 декабря ушла из дома знакомых в Бердске и пропала. Ее местонахожждение неизвестно до сих пор.

Приметы разыскиваемой: на вид 35 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно русые, длиной ниже плеч.

Была одета: вязаная шапка темного цвета, куртка синего цвета, синие джинсы, черные сапоги.

Особые приметы: на внутренней поверхности предплечья правой руки татуировка в виде надписи: «Спаси и сохрани».

В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Шестаковой Е.В., либо видели ее после 13 декабря 2019 года, просим сообщить в отдел МВД России по городу Бердску.

Телефоны для связи: дежурная часть – 383-41-3-00-23, отдел розыска – 383-41-3-09-93, 903-934-20-51 либо 112.