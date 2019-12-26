Проценты на ипотечные кредиты снизился до средних 10%

На сегодняшний день у ведущих кредиторов она уже достигла целевого уровня 2020 года — 8,7%. Мы рассчитываем, что этот тренд будет продолжен в следующем году, заявил Мутко.

Почти 20 % граждан одновременно обслуживают не менее трех банковских кредитов, а две и более ссуд имеют около 42,3 % заемщиков

Вице-премьер сообщил, что среднее значение за январь-ноябрь 2019 года составило около 10%.

Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта «Жилье и городская среда» уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В последнее время благодаря решениям, принятым Центробанком, правительством РФ, мы видим, что ставка динамично начала снижаться. На сегодняшний день у ведущих кредиторов она уже достигла целевого уровня 2020 года — 8,7%. Мы рассчитываем, что этот тренд будет продолжен в следующем году», — сказал он.

По словам Мутко, дополнительную поддержку для снижения ипотечных ставок обеспечила программа выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ, в которой участвуют все ведущие банки. Вице-премьер также сообщил, что среднее значение ипотечной ставки за январь-ноябрь 2019 года составило около 10%, это больше, чем целевой показатель 8,9%, предусмотренный паспортом проекта. «Строящееся жилье должно быть востребованным людьми. Основным механизмом формирования рыночного спроса является ипотечное кредитование. <…> Снижение на 1% ставки ипотечного кредитования приводит к повышению спроса на 3-4%», — добавил Мутко.

В этом году Банк России несколько раз понижал ключевую ставку, что создало благоприятные условия для уменьшения ставок по ипотеке. В частности, в октябре — сразу на 50 базисных пунктов, что произошло впервые с декабря 2017 года. На последнем в этом году заседании совета директоров 13 декабря ЦБ понизил ключевую ставку на 25 б. п. — до 6,25% годовых.

Федеральный проект «Ипотека» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда», его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.

В рамках программы ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) ДОМ.РФ с декабря 2016 года объем выпуска таких бумаг на конец декабря составил более 540 млрд рублей, подписаны меморандумы еще на более 1 трлн рублей до 2022 года. Доля ипотечных облигаций с гарантиями ДОМ.РФ составляет порядка 80% всех жилищных облигаций в обращении.

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Источник: ТАСС