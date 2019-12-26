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Афиша с 26 декабря по 15 января в ДК «Родина» Бердска

10:52 26.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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31 декабря в 22:00 во ДК пройдет развлекательная шоу-программа «Волшебная Новогодняя ночь во Дворце!», 18+.

Афиша с 26 декабря по 15 января в ДК Родина Бердска
В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов

Афиша Дворца культуры «Родина» с 25 декабря 2019 г.

29 декабря 16:00 площадь ДК «Родина»
Открытие Снежного городка 0+

31 декабря 22:00 фойе 1 этажа
«Волшебная Новогодняя ночь во Дворце!»
Развлекательная шоу-программа 18+

2 января 12:00, 14:00, 16:00 Большой зал
«Новогодние приключения Бременских музыкантов»
Главный детский праздник у Ёлки 0+

4 января 17:00 пл. ДК «Родина»
Весёлая «поиграйка» возле Ёлки
Новогодняя игровая программа на площади Дворца 0+

5 января 18:00 большой зал
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
Спектакль театра «Старый дом» 16+

6 января 14:00 Большой зал
«Новогодние проделки Бабы Яги»
Спектакль театра «Заводной апельсин» 0+

6 января 17:00 большой зал
«Острожно! Женщины»
Спектакль с участием актёров театров «Глобус» и «Старый дом» 16+

7 января 16:00 Большой зал
Рождество Христово. Городской концерт 6+

8 января 11:00 Большой зал
«В гостях у Морозко»
Спектакль Новосибирского театра кукол 0+

8 января 14:00 пл. ДК «Родина»
Весёлая «поиграйка» возле Ёлки
Новогодняя игровая программа на площади Дворца 0+

11 января 12:00 Малый зал
«Снежная история, или Как появилась зима»
Показ мультфильмов образцового коллектива
студии мультипликации «Арбуз» 0+

12 января 12:00 Малый зал
«Морожены песни»
Показ мультфильмов о зиме 0+

15 января 17:00 большой зал
Церемония вручения Рождественской стипендии Главы города Бердска
одарённым детям в области культуры и искусства 6+

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