Афиша с 26 декабря по 15 января в ДК «Родина» Бердска

31 декабря в 22:00 во ДК пройдет развлекательная шоу-программа «Волшебная Новогодняя ночь во Дворце!», 18+.

В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов Афиша Дворца культуры «Родина» с 25 декабря 2019 г. 29 декабря 16:00 площадь ДК «Родина»

Открытие Снежного городка 0+ 31 декабря 22:00 фойе 1 этажа

«Волшебная Новогодняя ночь во Дворце!»

Развлекательная шоу-программа 18+ 2 января 12:00, 14:00, 16:00 Большой зал

«Новогодние приключения Бременских музыкантов»

Главный детский праздник у Ёлки 0+ 4 января 17:00 пл. ДК «Родина»

Весёлая «поиграйка» возле Ёлки

Новогодняя игровая программа на площади Дворца 0+ 5 января 18:00 большой зал

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Спектакль театра «Старый дом» 16+ 6 января 14:00 Большой зал

«Новогодние проделки Бабы Яги»

Спектакль театра «Заводной апельсин» 0+ 6 января 17:00 большой зал

«Острожно! Женщины»

Спектакль с участием актёров театров «Глобус» и «Старый дом» 16+ 7 января 16:00 Большой зал

Рождество Христово. Городской концерт 6+ 8 января 11:00 Большой зал

«В гостях у Морозко»

Спектакль Новосибирского театра кукол 0+ 8 января 14:00 пл. ДК «Родина»

Весёлая «поиграйка» возле Ёлки

Новогодняя игровая программа на площади Дворца 0+ 11 января 12:00 Малый зал

«Снежная история, или Как появилась зима»

Показ мультфильмов образцового коллектива

студии мультипликации «Арбуз» 0+ 12 января 12:00 Малый зал

«Морожены песни»

Показ мультфильмов о зиме 0+ 15 января 17:00 большой зал

Церемония вручения Рождественской стипендии Главы города Бердска

одарённым детям в области культуры и искусства 6+

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