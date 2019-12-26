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График выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске

15:15 26.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Почтальоны придут к пенсионерам 3, 4 и 6 января. В банке Левобережном пенсионеры получат пенсию до Нового года, но не все.

График выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске
Каждый рабочий день в праздники почтальоны будут разносить пенсию за два дня

Каждый рабочий день в праздники почтальоны будут разносить пенсию за два дня

Почтальоны доставят пенсии даже в новогодние праздники жителям Бердска.

В январе выплаты производятся 3 января за 3 и 5 января, 4 января — за 4 и 7 января, 6 января — за 6 и 8 января.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в банке Левобережном, сотрудников предварительно предупредили о том, что перечисления средств для выдачи пенсий ожидается 27 декабря. Ее получат те пенсионеры, выдача пенсий которым производится 11 числа.

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