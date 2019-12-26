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Тарифы на сотовую связь – когда оператор вправе изменить?

11:12 26.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Вправе ли оператор изменить в одностороннем порядке тарифный план на сотовую связь?

Тарифы на сотовую связь – когда оператор вправе изменить?
Оператор также должен направить абоненту короткое текстовое сообщения (SMS) об изменении тарифного плана
Сюжет: Инструкция
Тарифы на сотовую связь – когда оператор вправе изменить?

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Вправе ли оператор изменить в одностороннем порядке тарифный план на сотовую связь?

В соответствии с гражданским законодательством условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, действующим в момент его заключения, рассказали Курьер.Среда.Бердск юристы центра правовой помощи Кирпиков и партнеры. 

Порядок изменение условий договора

По общему правилу изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или договором. По требованию одной из сторон он может быть изменен по решению суда только:

при существенном нарушении договора другой стороной;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или договором.
Одностороннее изменение условий договора не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Если одной из сторон договора является гражданин, одностороннее изменение его условий допускаются в случаях, когда возможность изменения его условий предусмотрена законом или иным правовым актом.

Изменение тарифа на сотовую связь
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» и пункту 29 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 1342, тарифы на сотовую связь устанавливаются оператором связи самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

Согласно Правилам оператор обязан не менее чем за десять дней до изменения действующего тарифа на услуги подвижной (сотовой) связи, известить об этом абонента через свой официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Оператор также должен направить абоненту короткое текстовое сообщения (SMS) об изменении тарифного плана.

Защита прав абонента сотовой связи
Если оператор нарушил порядок изменения действующего тарифа, не направив об этом текстовое сообщение с информацией за десять дней, как предписывают Правила, изменение тарифного плана на сотовую связь является незаконным. В данном случае абонент вправе отказаться от оплаты услуг телефонной связи, предоставленных ему без его согласия.

Абонент вправе обжаловать решения и действия (бездействие) оператора связи, касающиеся оказания соответствующих услуг. Для восстановления своих прав абоненту необходимо направить оператору претензию. В случае, если оператор не удовлетворит требования абонента в добровольном порядке, то потребуется обращение с иском в суд.

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