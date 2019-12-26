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Через два года в Бердске будет построен новый вокзал

11:05 26.12.2019
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На вокзальной площади полным ходом началось строительство нового вокзала. Компания «СтройСити», победившая в аукционе, производит земляные работы.

Запланировано, что новый вокзал откроют в 2022 году. Вокзальный комплекс будет приспособлен для маломобильных пассажиров. Его проект подготовил «Сибжелдорпроект». Работы финансирует ОАО «РЖД». Начальная цена аукциона составила 8,5 млн рублей.

После завершения реконструкции комплекса площадь вокзала увеличится за счёт пристройки к существующему зданию пассажирского терминала. На площади 1 500 квадратных метров разместятся билетные кассы для поездов ближнего и дальнего следования; зал ожидания; комната матери и ребенка; санитарные комнаты и кафе. Это позволит обеспечить предоставление качественных услуг, доступ для маломобильных категорий населения и выполнить требования транспортной безопасности. Старый вокзал останется на своём месте. Его будут использовать в технических и служебных целях.

Помимо этого отремонтируют здания, относящиеся к ж/д станции «Бердск», «табельные» помещения, произведут замену пути и стрелочных переводов. Рабочие заменили два его схода, отремонтировали прохожую часть и перильное ограждение, восстановили асфальтовое покрытие и произвели окраску.

Источник: svidetel24.info

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