Расстреляли собаку и бросили умирать на морозе живодёры в Новосибирской области

В селе Новосибирской области неизвестные посреди улицы убили из ружья домашнюю собаку. Об этом рассказали пользователи на странице в сообществе «Новосибирск» в социальной сети ВКонтакте.
Собаку бросили умирать на снегу в селе Новолуговое на улице Каменской у дома № 23. Мёртвое животное обнаружили хозяева.
«Застрелили нашу домашнюю собаку. Она живёт у нас в доме, на улицу только в туалет выходит, и то вблизи дома. Моя мама плачет, дочь плачет. Где человечность, чем она вам помешала?», – пишет хозяйка питомца.
Пользователи в соцсетях обсуждают произошедшее.
«Без намордника и поводка. К сожалению, хозяин сам виноват. Собаки, как и люди, бывают агрессивными, так что намордник и поводок обязательны», – пишет Сергей Оюн.
«Жизнь этих людей накажет, хотя, уже наказала – выросли бессердечными», – считает Даша Мирная.
Источник: Вести Новосибирск