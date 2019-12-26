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Расстреляли собаку и бросили умирать на морозе живодёры в Новосибирской области

12:45 26.12.2019 Фото: Сообщество «Новосибирск» в социальной сети "ВКонтакте".
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Неизвестные застрелили домашнего пса в селе Новолуговое, владельцы плачут и ищут виновных.

Расстреляли собаку и бросили умирать на морозе живодёры в Новосибирской области
Неизвестные расстреляли домашнего пса

В селе Новосибирской области неизвестные посреди улицы убили из ружья домашнюю собаку. Об этом рассказали пользователи на странице в сообществе «Новосибирск» в социальной сети ВКонтакте.

Собаку бросили умирать на снегу в селе Новолуговое на улице Каменской у дома № 23. Мёртвое животное обнаружили хозяева.

«Застрелили нашу домашнюю собаку. Она живёт у нас в доме, на улицу только в туалет выходит, и то вблизи дома. Моя мама плачет, дочь плачет. Где человечность, чем она вам помешала?», – пишет хозяйка питомца.

Пользователи в соцсетях обсуждают произошедшее.

«Без намордника и поводка. К сожалению, хозяин сам виноват. Собаки, как и люди, бывают агрессивными, так что намордник и поводок обязательны», – пишет Сергей Оюн.

«Жизнь этих людей накажет, хотя, уже наказала – выросли бессердечными», – считает Даша Мирная.

Источник: Вести Новосибирск

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