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Мечты: о честной жизни, здоровье, квартире, деньгах и домике у моря мечтают жители России

11:54 26.12.2019 Фото: pixabay.com
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Среди россиян чаще всего была достигнута или считается возможным достичь мечты о счастливой семье и воспитании хороших детей (90%).

Мечты: о честной жизни, здоровье, квартире, деньгах и домике у моря мечтают жители России
Три четверти россиян считают, что мечта должна быть реализуемой, иметь планы и сроки

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, о чем мечтают россияне.
Наиболее часто называемые заветные мечты россиян – здоровье для себя и близких (10%) и улучшение жилищных условий для семьи (10%). Почти каждый десятый россиянин (8%) мечтают о путешествиях, 7% — о том, чтобы вырастить детей и внуков, мечтают об успехе в их жизни. О повышении уровня жизни и материальном благополучие мечтают 6% россиян, жить у моря хотят 5%, а 4% мечтают о том, чтобы не было войны.

Три четверти россиян считают, что мечта должна быть реализуемой, иметь планы и сроки (75%). Только каждый десятый считает, что мечта должна быть несбыточной (10%) или что лучше не иметь мечты (13%).

Осуществление мечты зависит и от личностных усилий (45%), и от внешних факторов – удачного стечения обстоятельств или других людей (41%). В разной степени прилагают усилия для осуществления своей мечты 73% россиян, причем 32% сообщают об этом однозначно. Удавалось осуществить свои мечты абсолютному большинству россиян (89%).

Среди россиян чаще всего была достигнута или считается возможным достичь мечты о счастливой семье и воспитании хороших детей (90%). Также популярна мечта о том, чтобы прожить честную жизнь (86%), иметь надежных друзей (85%). Увеличилась популярность мечты о том, чтобы иметь интересную работу (77%) – год назад считали что могут её достичь или уже достигли 73%. Завершает топ-5 рейтинга самых реализуемых мечтаний мечта о хорошем образовании (69%).

Источник: ВЦИОМ

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