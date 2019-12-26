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Нищета ушла в лету: 46% россиян довольны своим материальным положением

13:00 26.12.2019 Фото: Pixabay
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В 2000 году 56% россиян были удовлетворены своим положением в обществе. Сейчас эта доля выросла почти в 1,5 раза, достигнув 80%.

Нищета ушла в лету: 46% россиян довольны своим материальным положением
За два десятилетия удовлетворенность россиян различными аспектами своей жизни существенно выросла

За два десятилетия удовлетворенность россиян различными аспектами своей жизни существенно выросла. Самые значительные прорывы — в качестве образования и общественном статусе опрошенных.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследований об удовлетворенности россиян своей жизнью по различным направлениям, которые проводились в 2000 и 2019 гг.
За двадцать лет удовлетворенность россиян различными аспектами своей жизни повысилась. Самый высокий показатель характеризует оценку россиянами своего окружения: 90% участников исследования заявили, что удовлетворены кругом своего общения. Своим образованием удовлетворены 81% россиян, двадцать лет назад об этом заявляли 57%. В 2000 году столько же россиян были удовлетворены своим положением в обществе. Сейчас эта доля выросла почти в 1,5 раза, достигнув 80%.

Удовлетворенность россиян своей жизнью в целом выросла на 17 процентных пунктов: сегодня о том, что удовлетворены своей жизнью, заявляют 79% опрошенных, двадцать лет назад — 62%. Питанием и жилищными условиями своей семьи удовлетворены сегодня 78% и 73% россиян соответственно, девятнадцать лет назад об этом говорили 41% и 61% соответственно.

Проведение свободного времени сегодня удовлетворяет 70%, двадцать лет назад об этом говорили 58% респондентов. Доля удовлетворенных своим здоровьем положительно изменилась незначительно — 62% vs 59% в 2000 г.

Увеличилась доля россиян, довольных отношениями на работе 60%, а работой в целом — 59%. В 2000 г. положительные оценки декларировали 47% и 40% соответственно.

Состоянием окружающей среды в месте проживания доволен каждый второй (57%) россиянин, двадцать лет назад об этом говорили 50%.

Наименьшая удовлетворенность россиян в 2019 году фиксируется в части материального положения семьи респондентов — на сегодняшний день им довольны 46% россиян. Этот показатель в два раза больше, чем девятнадцать лет назад — тогда об удовлетворенности материальным положением заявляли лишь 25%.

Наиболее значительные изменения произошли в оценках положением в обществе и питанием — почти в два раза. Также в полтора раза увеличилось количество россиян, довольных полученным образованием и материальным положением.

Посмотреть результаты исследования можете в презентации по ссылке.

Источник: ВЦИОМ

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