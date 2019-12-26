Кодировка от алкоголя: 1600 рублей стоит закодироваться в наркологии Бердска

Если очень сильно захочется выпить, то можно вновь обратиться в отделение горбольницы, но уже за антидотом. Эта услуга обойдется в 1000 рублей.

Алкоголизм — не приговор, с ним можно бороться

Опасно ли кодирование — на этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» отрицательно ответил врач-нарколог бердской ЦГБ Константин Фалалеев

— иПотому что человек, во-первых, осознанно на него идет. Во-вторых, кодировочный препарат, который мы внутривенно вводим на организм пагубно не влияет. А вот если выпить алкоголя после кодировки, тогда возможны последствия в виде остановки дыхания, сердцебиения. Человек зная об этом, естественно, не употребляет. Этот метод основан психологически на страхе. Бывали даже и летальные исходы, после употребления алкоголя при кодировки.

Врач подчеркивает — если ты не хочешь кодироваться на три года, закодируйся на год. Побудешь трезвым год — уже хорошо. Кодирование в наркологии Бердска стоит 1600 рублей. Здесь есть и антидот, его цена — 1000 рублей.

— Бывает, что у человека горе — умер близкий человек. Он понимает, что без алкоголя не справится с горем, тогда он может раскодироваться, чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем.