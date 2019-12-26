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Кодировка от алкоголя: 1600 рублей стоит закодироваться в наркологии Бердска

14:30 26.12.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Если очень сильно захочется выпить, то можно вновь обратиться в отделение горбольницы, но уже за антидотом. Эта услуга обойдется в 1000 рублей.

Кодировка от алкоголя: 1600 рублей стоит закодироваться в наркологии Бердска
Алкоголизм — не приговор, с ним можно бороться

Опасно ли кодирование — на этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» отрицательно ответил врач-нарколог бердской ЦГБ Константин Фалалеев

— иПотому что человек, во-первых, осознанно на него идет. Во-вторых, кодировочный препарат, который мы внутривенно вводим на организм пагубно не влияет. А вот если выпить алкоголя после кодировки, тогда возможны последствия в виде остановки дыхания, сердцебиения. Человек зная об этом, естественно, не употребляет. Этот метод основан психологически на страхе. Бывали даже и летальные исходы, после употребления алкоголя при кодировки.

Врач подчеркивает — если ты не хочешь кодироваться на три года, закодируйся на год. Побудешь трезвым год — уже хорошо. Кодирование в наркологии Бердска стоит 1600 рублей. Здесь есть и антидот, его цена — 1000 рублей.

— Бывает, что у человека горе — умер близкий человек. Он понимает, что без алкоголя не справится с горем, тогда он может раскодироваться, чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем.

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От редакции

Вы кодировались?

Аноним, 26 декабря 2019 14:32
Разводняк. Всегда можно бросить пить самому. Или не бросать

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