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Отправили в СИЗО Линева обвиняемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей с трубами экс-директора УКСа Бердска Алексея Егошина

14:03 26.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В ближайшее время расследование уголовного дела может подойти к концу и быть направлено в прокуратуру. Алексей Егошин останется в следственном изоляторе до 21 января 2020 года.

Отправили в СИЗО Линева обвиняемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей с трубами экс директора УКСа Бердска Алексея Егошина
Алексей Егошин арестован 14 декабря
Сюжет: Бекетов
Отправили в СИЗО Линева обвиняемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей с трубами экс директора УКСа Бердска Алексея Егошина

Отправили в СИЗО Линева обвиняемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей с трубами экс-директора УКСа Бердска Алексея ЕгошинаЗадержание экс-директора УКСа Бердска Алексея Егошина из-за мошенничества на 1,5 млн с трубами на канализации в суде Бердска попало на видеоЕщё 16 новостей

Коротает дни и ночи в СИЗО №3 рабочего поселка Линева обвиняемый в мошенничестве на 1,5 млн рублей на коллекторе экс-директор УКСа Алексей Егошин. О месте нахождении экс-чиновника «Курьер. Среда. Бердск» сообщили достоверные источники, пожелавшие остаться инкогнито 26 декабря.

Кроме того, уголовное дело в отношении Алексея Егошина подходит к концу. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно из достоверных источников 25 декабря.

— Дело может оказаться в прокуратуре города совсем скоро. Тут два варианта — либо его передадут в суд, либо отправят на дополнительное расследование, — сообщил источник.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», до 21 января 2020 года арестован и заключен под стражу экс-директор управления капитального строительства Бердска Алексей Егошин. 14 декабря Егошину предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса и трем эпизодам. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой и с использованием своего служебного положения.

— Постановлением Бердского городского суда от 14 декабря 2019 года обвиняемому Егошину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 1 месяц 8 суток по 21 января 2020 года, — уточнила помощник председателя суда Наталья Сафронова.

Она рассказала, что в этот день ему были предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 (два эпизода) и ч. 3 ст. 159 уголовного кодекса. Начато предварительное следствие. Дата суда будет назначена после окончания рассмотрения дела Следственным комитетом. Подробности дела Наталья Сафронова не смогла уточнить, объяснив, что эти данные есть только у следствия.

Читатель «Курьер. Среда. Бердск» на условиях анонимности предоставил в редакцию видео ареста в зале суда Бердска Алексея Егошина 14 декабря.

Как рассказал источник «Курьер. Среда. Бердск», уголовное дело связано с реконструкцией канализационного коллектора на ул. Первомайской. В ходе работ на коллекторе еще в 2015 году чугунные трубы заменили. И на протяжении нескольких лет вместо чугунных использовали полипропиленовые. Тогда как первые в два раза дороже.
Также источник «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что Егошин своей вины не признал и сотрудничать со следствием отказался.

Напомним, что экс-директор УКС уволился с должности по собственному желанию полгода назад. Егошин отработал 6 лет на посту директора УКС. До этого полгода был специалистом в ведомстве. После ухода Егошина лишь месяц его обязанности выполнял заместитель Юрий Бекетов. Бекетова и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко обвинили в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере. По версии следствия, они в 2017-2018 годах занизили стоимость работ, проложив не чугунные, а более дешевые полипропиленовые трубы под дорогой. А разницу в размере 7,4 млн рублей якобы положили себе в карман. С 3 июня УКС возглавляет Антон Антонов, который до этого работал в этом же ведомстве инженером.

Следователи предполагали, что какие-то документы могут хранится и у бывшего руководителя управления капитального строительства Бердска Алексея Егошина. Об этом сообщил в процессе председатель Бердского суда, зачитывая материалы уголовного дела. И Бекетова, и Михайленко суд отправил в СИЗО под арест до конца января 2020 года.
Теперь спустя 8 месяцев после возбуждения первого уголовного дела следователи выявили, что по аналогичной схеме по удешевлению труб в 2015 году сработал с тем же подрядчиком «Росстрой» и Алексей Егошин. Сейчас он находится под стражей в СИЗО.

Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»

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От редакции

Верите в виновность Алексея Егошина?

Костя, 26 декабря 2019 14:10
НВР: Верю. Очень «скользкий» товарищ.

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