Проиграл в драке с глухарем российский сноубордист

По многочисленным просьбам выкладываю отдельным постом лучшую битву уходящего года🦅 Конор или Хабиб? Руки базуки или монгол? Глухарь или сноубордист? Все это и многое другое в новом сезоне «Глухаря» на НТВ. Ну а вообще продублирую еще раз ситуацию) Катаясь в лесу, мы увидели глухаря на опушке леса, офигев от такой встречи, я воспользовался случаем и решил по-компанейски спрейнуть птичку снежком. В итоге Глухарь офигел от такой дерзости и накидал мне трешечку в корпус. Отчет по ущербу — разбитый кант и ушиб разных конечностей о камень. Моментальная карма — это не шутки, поэтому иногда лучше пораскинуть бошкой прежде, чем что-то делать. И кстати на следующий подъем глухарь стоял снова абсолютно в том же месте, контролируя район и поджидая новую жертву. Ну а заснял и подкинул идейку с мортал комбатом @andreytreguboff Сохраняйте себе, пересматривать это можно вечно👌🏻