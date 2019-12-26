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Проиграл в драке с глухарем российский сноубордист

17:45 26.12.2019 Фото: скриншот instagram.com/popeliukh/
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На спуске сноубордист решил кинуть снежок в глухаря, но тот стал агрессивно атаковать в ответ.

Проиграл в драке с глухарем российский сноубордист
Российский сноубордист подрался с глухарем и проиграл

Российский сноубордист подрался с глухарем и проиграл птице. Видео появилось в Instagram спортсмена.

На спуске сноубордист решил кинуть снежок в глухаря, но тот стал атаковать в ответ. Спортсмен рассказал, что испугался большой птицы. На видео он отмахивался доской под крики: «Игорь, убегай! Глухарь, оставь Игоря!». В итоге мужчине пришлось отступить.

Спортсмен отметил, что на том же спуске упал и ударился о камень. «Мораль басни — не шутите с животными, иначе моментальная карма быстро разберется с вами», — подытожил он.

В сентябре 2017 года сообщалось, что американского велосипедиста-любителя атаковала птица. «Я просто катался на велосипеде и развлекался, когда некоторые пернатые друзья решили присоединиться ко мне на прогулке. Кажется, сороки открыли сезон раньше обычного», — прокомментировал произошедшее мужчина. Птица более 10 раз ударила велосипедиста по шлему, после чего улетела.

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По многочисленным просьбам выкладываю отдельным постом лучшую битву уходящего года🦅 Конор или Хабиб? Руки базуки или монгол? Глухарь или сноубордист? Все это и многое другое в новом сезоне «Глухаря» на НТВ. Ну а вообще продублирую еще раз ситуацию) Катаясь в лесу, мы увидели глухаря на опушке леса, офигев от такой встречи, я воспользовался случаем и решил по-компанейски спрейнуть птичку снежком. В итоге Глухарь офигел от такой дерзости и накидал мне трешечку в корпус. Отчет по ущербу — разбитый кант и ушиб разных конечностей о камень. Моментальная карма — это не шутки, поэтому иногда лучше пораскинуть бошкой прежде, чем что-то делать. И кстати на следующий подъем глухарь стоял снова абсолютно в том же месте, контролируя район и поджидая новую жертву. Ну а заснял и подкинул идейку с мортал комбатом @andreytreguboff Сохраняйте себе, пересматривать это можно вечно👌🏻

A post shared by Igor Popeliukh (@popeliukh) on

Источник: lenta.ru

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