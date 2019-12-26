ОСАГО для такси – законен ли отказ в возмещении вреда?

Законен ли отказ страховой компании в возмещении вреда, причиненного автомобилю, если потерпевшим получена лицензия по перевозке легковым такси?

Законодательством предусмотрены случаи, когда страховая компания вправе отказать потерпевшему в страховом возмещении

Законен ли отказ страховой компании в возмещении вреда, причиненного автомобилю, если потерпевшим получена лицензия по перевозке легковым такси, рассказали «Курьер.Среда.Бердск» специалисты центра правовой помощи Кирпиков и Партнеры.

Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» возлагает на автовладельцев обязанность страховать риски, которые могут наступить при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств, включая легковое такси.

Договор обязательного страхования автогражданской ответственности является видом страхования ответственности за причинение вреда. Договор ОСАГО относится к разновидности имущественного страхования. К указанному виду договора, заключаемому владельцами транспортных средств, применяются общие положения главы 48 Гражданского кодекса Российской Федерации о страховании.

Основания для досрочного прекращения действия договора ОСАГО

В соответствии со статьей 944 Гражданского кодекса при заключении договора страхования автовладелец обязан сообщить страховой компании известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не могли быть известны страховщику.

Согласно пункту 1.6 Положения Банка России от 19.092014 N 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» автовладелец представляет страховой компании заявление и документы, необходимые для заключения договора ОСАГО. Автовладелец несет ответственность за полноту и достоверность сведений и документов, предоставляемых страховщику.

Страховая компания вправе досрочно прекратить действие договора ОСАГО при выявлении ложных или неполных сведений, представленных автовладельцем при заключении договора, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска. При этом датой досрочного прекращения действия указанного договора считается дата получения автовладельцем письменного уведомления страховщика.

Отказ страховой компании в возмещении вреда легковому такси

Законодательством предусмотрены случаи, когда страховая компания вправе отказать потерпевшему в страховом возмещении. К ним относится причинение вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое указано в договоре обязательного страхования, а также при использовании транспортных средств в ходе соревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах.

Наличие разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси не может служить основанием для отказа в возмещении вреда по договору ОСАГО. В случае отказа страховой компании в страховом возмещении потерпевшему по причине получения лицензии на перевозку легковым такси, автовладельцу необходимо обращаться с исковым заявлением в суд.