Подозрительную соль со «стеклянным минералом» нашли в магазинах Новосибирска

В соли «Славяночка» обнаружено непищевое вещество

В соли марки «Славяна» обнаружили вещество, которое не растворяется в воде. Это обстоятельство побудило бизнесмена Владимира Притьмова снять соль с продажи.Он собирается пачки отдать на исследование в Роспотребнадзор. А между тем казахстанский производитель говорит о том, что соль абсолютно безвредна.

Жена бизнесмена сама решила проверить информацию и убедилась в том, что соль полностью не растворяется ни в холодной, ни в горячей воде, в воде остается осадок. Ролик про эту соль она увидела в интернете, где этот осадок некоторые называют стеклом.

По мнению члена рабочей группы по противодействию фальсификатам Общественной палаты РФ Якова Новоселова, не растворяющийся осадок – не стекло, а антислеживатель: «Скорее всего, это антислеживающие препараты, какие-то абсорбенты. Их добавляют, чтобы соль не слипалась от влажности. И если это так, то их быть не должно – они могут нанести вред организму. Может произойти пищевая интоксикация. Знаете, в ботинки кладут специальные порошки в мешочках, чтобы они влагу впитывали? Представьте, что вы съели что-то подобное. Какая будет реакция у организма?», – сообщил корреспонденту КП-Новосибирск эксперт.



В сети вирусные ролики про эту соль, которую выпускает казахстанская компания «Арлтуз», ходят много месяцев. И в Казахстане по этому поводу размещено официальное заявление.

«Началом всему послужили видеоролики и аудиозаписи о том, что «Аралтуз» якобы выкупили китайцы и с целью уничтожения населения Казахстана стали добавлять вредные для здоровья вещества. Следующим этапом информационной войны стала волна на российском интернет-пространстве. Фейки стали активно размещать и рассылать аудио- и видеозаписи о том, что в соли «Славяночка» (а также «Славяна») содержится стекло. Пищевая соль действительно содержит естественный нерастворимый осадок, как и любая другая натуральная соль, особенно самосадочная. На самом деле за «стекло» принят минерал, и ранее присутствовавший в производимой нами соли в нормах нерастворимого остатка, оговоренного в ГОСТе, а именно эпсомиты и астраханиты», – говорится в официальном заявлении производителя, который размещен на сайте Министерства торговли и интеграции республики Казахстан.

Расставить все точки над i сможет экспертиза Роспотребнадзора, которая и установит безопасна ли соль и что за вещество не хочет растворятся в воде.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» тоже проверяла соль идентичную указанной:



Источник: newsib.net