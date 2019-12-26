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За 500 тысяч рублей адвокат Елена Солодкова пообещала «купить» судью Бердска

12:33 26.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Неделю назад в автомобиле в микрорайоне Северный адвокат получила деньги от доверителя.

За 500 тысяч рублей адвокат Елена Солодкова пообещала купить судью Бердска
Под уголовное преследование попала адвокат

Под уголовное преследование за покушение на мошенничество с использованием служебного положения в Бердске попала адвокат Новосибирской коллегии адвокатов Елена Солодкова, сообщил сайт «Бердск Онлайн».
По информации, ставшей известной из силовых структур, Солодкова пообещала гражданке, обратившейся к ней как к профессиональному адвокату за консультацией, что урегулирует с судьей бердского городского суда все вопросы. И назвала цену — полмиллиона рублей.
Отметим, что обратившаяся к Солодковой за правовой консультацией женщина —  одна из сторон по рассматриваемому бердским судом гражданскому делу. Елена Солодкова пообещала, что через посредника – очень влиятельного в Бердске человека, вхожего в любые судейские кабинеты, передаст судье взятку.  А без этого, как уверяла адвокат своего доверителя, та проиграет суд, потому что дело очень сложное и  даже бесперспективное.

На прошлой неделе в иномарке, припаркованной у  одного из домов в Северном микрорайона Бердска, состоялась встреча адвоката и ее доверительницы. Женщина передала Солодковой 500 тысяч рублей — сумма является крупным размером.
Известно, что никакого посредника в бердском суде у адвоката Елены Солодковой нет. Более того, она понимала, что  не сможет ничего сделать для коррупционного урегулирования судебного вопроса в пользу подсудимой. И даже не собиралась предпринимать никаких таких шагов. Деньги хотела присвоить. Но не успела этого сделать, потому что сразу после получения пачки купюр была задержана силовиками.

Адвокатский кабинет Елены Солодковой находится в Новосибирске, на улице Молодости. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» источник в правоохранительных органах, поскольку адвокат является спецсубъектом, уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Новосибирской области.

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