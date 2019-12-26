Подарили сладкий Новый год больным туберкулезом детям благотворители Бердска

Подарков хватило на всех. Дети принимали конфеты, игрушки и раскраски от бердчан со счастливыми улыбками.

Для некоторых больных ребятишек подарок от бердчан был единственным, который они получили на Новый год

Получили подарки маленькие пациенты Мочищенской туберкулезной больницы и санатория от благотворителей Бердска. Утренники в лечебных учреждениях прошли 24 и 25 декабря.

— Вы даже не представляете, как были счастливы дети, как горели их глаза, когда Дед Мороз и Снегурочка после новогодних утренников вручали им подарки, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» волонтер Вячеслав Останин.

Вячеслав Останин не перестает благодарить читателей «Курьер. Среда. Бердск»:

— Если бы не бердчане, никогда не было бы такого радостного и счастливого праздника у ребятишек. Спасибо вам за ваши добрые сердца.

Напомним, утром 21 декабря волонтер Вячеслав Останин забрал подарки для маленьких пациентов Мочищенской детской туберкулезной больницы из редакции «Курьер. Среда. Бердск». Более 100 сладких наборов, подгузники, средства личной гигиены, раскраски, книжки, канцелярские принадлежности и игрушки.

Для подарков детям бердчане собрали еще и 77 тыс. рублей. 39 393 рубля мы потратили на покупку 96 кг шоколадных конфет, шести упаковок шоколадных батончиков, 87 наименований игрушек (куклы, конструкторы, пазлы и так далее для детей от 1 года до 14 лет).

Вячеслав Останин был очень рад тому, что теперь у него около полугода «не будет болеть голова» о том, что подарить пациентам Мочищенской детской больницы на день рождения. Игрушек теперь вдоволь. Кроме закупленных есть и те, что принесли благотворители.