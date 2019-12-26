Повысят оклады военнослужащих с 1 января 2020 года в России

Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м, а компенсации за съемное жилье будут платить не только офицерам, но и солдатам-контрактникам.

Решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось

Замминистра обороны Татьяна Шевцова — об изменении окладов военнослужащих и влиянии пенсионной реформы на выплаты отставникам.

Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м, а компенсации за съемное жилье будут платить не только офицерам, но и солдатам-контрактникам. О том, почему армейский бюджет сокращается третий год подряд, на что идут выделенные средства и затронет ли пенсионная реформа военных, в интервью «Известиям» рассказала заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

— На недавнем заседании коллегии Минобороны президент поставил задачу и дальше увеличивать количество военнослужащих по контракту. Какие меры ваше ведомство предпринимает для привлечения граждан на службу?

— Минобороны постоянно работает над увеличением уровня оплаты воинского труда. При этом мы не ограничиваемся только общим повышением денежного довольствия военнослужащих, но и оцениваем все факторы прохождения службы на каждой должности.

Мы применяем дифференцированный подход — вводятся дополнительные выплаты, стимулирующие прохождение службы на наиболее востребованных специальностях. Так, помимо общего повышения с 1 октября денежного довольствия всем военнослужащим на 4,3%, с 1 сентября была установлена ежемесячная надбавка служащим по контракту на должностях водителей категорий С, D и СЕ — 30% оклада по воинской должности. Это позволило повысить их денежное довольствие на 3,5–3,9 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 сентября этого года была установлена ежемесячная надбавка и военнослужащим по контракту, которые занимают так называемые «первичные воинские должности» — стрелкам, снайперам, старшим саперам и многие другие. Она составляет 50% оклада по должности, то есть денежное довольствие каждого военнослужащего на этих должностях выросло на сумму от 5,4 тыс. до 7 тыс. рублей в месяц.

— С прошлого года была возобновлена практика индексации денежного довольствия. Будет ли она продолжена в дальнейшем?

— Вы правы, в прошлом году впервые с 2012-го были проиндексированы оклады военнослужащих. Они были увеличены на 4%, а в октябре этого года — на 4,3%. В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го — еще на 4%.

Как и в предыдущие годы, Минобороны продолжит обеспечивать выполнение указа президента № 604 от 7 мая 2012 года в части поддержания денежного довольствия военнослужащих на уровне не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики.

— Помимо непосредственно оплаты труда, есть и другие условия, которые беспокоят военнослужащих и их семьи. Например, жилье — известно, что не все сейчас обеспечены квартирами. Как Минобороны планирует выходить из этой ситуации?

— Действительно, в силу объективных причин (передислокация частей, переезд к новому месту службы, сроки строительства и др.) Минобороны не всегда оперативно может обеспечить военнослужащего и его семью комфортным жильем.

В таком случае он получает денежную компенсацию за наем жилья. С 2016 года ее размер для офицеров и прапорщиков рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости аренды в регионе.

Такой подход позволяет полностью компенсировать расходы на оплату аренды квартир. Например, в Волгоградской области семья офицера, состоящая из трех человек, может получать ежемесячно свыше 14,1 тыс. рублей на эти цели. Такая же семья в Мурманской области получит уже около 19 тыс. рублей, а в Севастополе — более 21 тыс. рублей.

С 2020 года этот же принцип при определении размера денежной компенсации за наем жилья будет применен и в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов, матросов и старшин Вооруженных сил.

По инициативе Минобороны России соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 16 декабря.

— Внимание к нуждам действующих военнослужащих понятно — от этого во многом зависит, как они будут выполнять свои обязанности. А как у них обстоят дела после окончания службы, по выходе на военную пенсию?